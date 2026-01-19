張舉能談黎智英案：要求提早釋放某被告 是衝擊法治的核心(高詩敏報道)

【Now新聞台】法律年度開啟典禮舉行，終審法院首席法官張舉能提到壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力案，認為任何評論皆需言之有據。

法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，終審法院首席法官張舉能先在對出的愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊，各級法院的法官、裁判官等都有出席。

張舉能致辭時主動提到壹傳媒創辦人黎智英近日被裁定違反國安法罪成所引起的輿論，認為任何評論或批評、法官因政治或其他原因而進行判決的指控，必須言之有據才有意義。

他之後在記者會上強調輿論對法官的工作沒有影響，而若有聲音要求提早釋放某個被告，是衝擊法治的核心。

終審法院首席法官張舉能：「因為他是甚麼身份、或是甚麼職業、或者甚麼政治取向、或者他是認識甚麼人、又或者有甚麼誰有權有勢的人，無論在香港還是海外的，幫他出聲，可不可以早點放了他、可不可以不要審，諸如此類的事情，而法庭就放了他的話，或者件案件就不了了之的話，你可以想像這個情況是多麼的不公道。」

被問到終審法院法官的人手，張舉能指終院現有14位法官，包括6位海外非常任法官，數量足夠。

張舉能：「有時一屆三年，只能請他來一次，都不是很好意思。(有些人)來過香港很多次，以前執業的時候甚至來過香港，明白香港的情況，但是礙於他們本國或者本地有些壓力的時候，可能要三思，是有的。」

被問到終審法院2023年裁定政府須確立同性伴侶關係的登記機制，但是政府所提出的條例草案在立法會被否決，張舉能強調不能評論案件，但行政、立法、司法在憲制上各有角色，即使行政立法看法未必相同，但都不會是停滯不前。

