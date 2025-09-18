72歲張艾嘉釜山電影節太優雅仙氣了！獲頒山茶花獎感性發言：我仍在影圈努力打拚

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
釜山國際電影節在9月17日-9月26日舉行。踏入第30年的釜山國際電影節，電影節與CHANEL共同設立的年度「山茶花獎」，宣布得獎者為張艾嘉。身為導演、編劇及演員的她，穿起仙氣滿滿的白色晚裝，相當優雅得體。得獎感言指，自己還記得第一天踏進攝影棚的感覺，當時是1972年。而到了現在，她還在這個影圈，還是很努力地去為這個影圈打拚，相當感恩，也贏來大家對她的掌聲與祝福。
在1953年7月21日出生的張艾嘉，入行原來已經有53年。身兼演員、編劇與導演的她，在香港電影金像獎奪過最佳女主角兩次，在台灣金馬獎也拿過了最佳女主角、亞洲電影大獎拿過最佳女主角、終身成就獎等，是位對影壇非常有影響力的大人物。
張艾嘉已經踏入七十有二，但仍然對自己的本業有無止境的由心熱誠，看著她對職場和工作的金句，不同年紀的女性看了也該有體悟。
大眾會介紹我是「女導演」，絕不會稱徐克是位「男」導演。會在訪問時問我「男女導演」之分別，這個問題絕不會在男性導演的訪談中提出。
除了演員，張艾嘉也是導演，八十年代就開始執導，和林子祥、繆騫人一同主演的《最愛》，她自己也同樣身兼導演和編劇，也憑作品入圍第二十三屆臺灣電影金馬獎最佳導演。後來執導的作品包括《黃色故事》、《夢醒時分》、《心動》，而《20 30 40》仍是不同年紀的女性津津樂道之作，不得不提的還有為她帶來莫大迴響和一連串獎項的《相愛相親》。在執筆的著作《輕描淡寫－－張艾嘉第一本創作書》裡，她提到訪問多次會被問及關於「女導演」的問題，年輕時她總對相關問題嗤之以鼻。雖然導演界至今仍是男性居多，但就如消防員一樣，不需特意強調是女消防員。無論性別，都是平等的，不需額外強調。
人生是不等待的，所以我喜歡往前走。我從來不看我以前的電影、我也從來不聽我以前的唱片，我很少回顧，因為我覺得我來不及，我好奇的東西太多了！
很多名人、演員、藝術家不定時就會辦個回顧展，為了再次讓人記得也好，單純地因為入行幾幾周年也好。但記憶中，張艾嘉從不辦類似的回顧活動。她是個極好奇的人，由入行到現在，大多都是因為有興趣而去做，未試過，覺得好玩，那就起行。好奇的人大多都有種共通點，除了眼睛很靈動，就是停不下來，張艾嘉的雙眼特別靈動，像是隨時都會跑出鬼主意，看起來特別年輕。現在想做的工作還多著呢，誰會有空回頭整理？現在式總比過去式來得迷人！
