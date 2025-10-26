尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
由張艾嘉監製的《他年她日》近日成為焦點，同時令人注意的，還有年屆72歲的她依然容光煥發、擁有少女般的好奇心與笑容！原來她每日戶外跑步結合打坐，令自己維持年輕健康，醫師讚賞這招能有效防骨鬆、提升免疫力。
在1953年7月21日出生的張艾嘉，入行原來已經有53年。身兼演員、編劇與導演的她，在香港電影金像獎奪過最佳女主角兩次，在台灣金馬獎也拿過了最佳女主角、亞洲電影大獎拿過最佳女主角、終身成就獎等，是位對影壇非常有影響力的大人物。在上個月的釜山國際電影節裡，她也奪了「山茶花獎」，她在感言裡說，自己還記得第一天踏進攝影棚的感覺，當時是1972年。而到了現在，她還在這個影圈，還是很努力地去為這個影圈打拚，相當感恩，也贏來大家對她的掌聲與祝福。
也許因為這份對於世界、自己生命裡的好奇，讓張艾嘉還是有顆年輕的處世心態，再配合日常養生的習慣，讓她活得年輕優雅。以下的養生小秘訣，也許我們可以參考一下：
1. 戶外跑步：有氧王道，防骨鬆首選
張艾嘉每天清晨戶外慢跑，不需器械，純靠大自然環境。醫師指出，跑步刺激骨密度增加，預防骨質疏鬆症，適合中老年女性。戶外跑步還吸入新鮮空氣，提升心肺功能，每週3-5次可燃燒熱量、減壓，改善睡眠。研究顯示，規律跑步降低心血管風險達30%。
2. 打坐冥想：內在修養，舒緩身心
跑步後，張艾嘉花10-20分鐘打坐，專注文海呼吸，潛心修佛般放鬆。這種靜態養生助調節自律神經，緩解焦慮、提升專注力。醫讚打坐能改善腸胃、強化免疫，長期練習更助抗老化。適合忙碌上班族，隨時在家練習。
3. 均衡飲食+陽光：全效不老方
多進食蔬果、全穀物，少吃油炸食物。每日曬太陽補維生素D，強化骨骼。醫師補充，這套生活法能全面防衰老，預防慢性病。
