張衞健林志穎成就兩代「小魚兒」 合體竟然拗呢啲…

【on.cc東網專訊】60歲藝人張衞健（Dicky）及51歲的「台灣小旋風」林志穎（小志）近日在內地網上平台激罕合體，由於兩人曾分別飾演劇集《絕代雙驕》中的「小魚兒」角色，所以兩代「小魚兒」聚頭，令網民大叫集體回憶殺，而Dicky曾表示小志是他入行後首位認識的台灣藝人，彼此的友情超過20年。

在視頻中，「雙魚」笑容燦爛，相擁而立，Dicky叫小志唱首歌，小志就反問唱甚麼歌，Dicky再提議唱其廣東歌《真真假假》，但小志不同意，反建議不如唱《真真假假》的國語歌、其作品《不是每個戀曲都有美好回憶》，最終你一言我一語，只得一個「拗」字，不過網民就覺得毋須爭拗是兩人不老顏值，年過50歲依然不走樣。據知「兩代小魚兒」齊出席內地短視頻平台的年度盛典，為擔任表演嘉賓而做宣傳預熱。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】