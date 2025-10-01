張賢勝10／11台北見粉絲！曾帶父母來超難忘

▲張賢勝10月11日將來到西門WESTAR舉行見面會，他回憶起多年來台時，是帶著父母一起同行的，那段回憶在他心中至今非常難忘。（圖／年代售票）

[NOWnews今日新聞] 韓國歌手張賢勝將於10月11日來到台北舉行見面會，活動現場他將展現新專輯《Mess》收錄歌曲，他特別染了象徵「初心」的紅色頭髮，在SOLO出道十週年專輯《Mess》中傳達自己的想法，希望能讓觀眾感受到作品中「失落感、自我意識，以及人際關係的混亂與後悔」。

張賢勝聊台灣回憶 上次帶父母來台超難忘

聊到台灣，張賢勝回憶起過去來台開唱時，曾經帶著父母一起同行，「只要提到台灣，腦海裡最先浮現的就是那一幕」，可見他對這片土地投入了深厚情感。他分享自己平時的生活樣貌，除了運動、散步，還喜歡在好天氣時走出家門享受陽光，或與朋友在夜晚小酌、打遊戲放鬆身心。談到外界關注的刺青，他笑說最近在左臂紋了一把刀，但沒有特別的含義，只是單純的選擇。

▲張賢勝帶著新專輯《Mess》來台跟粉絲見面。（圖／UNI Global提供）

張賢勝SOLO出道10年 感謝粉絲一路支持

出道滿十年，張賢勝自己堅持走在想走的路上，「雖然有時候會覺得辛苦，但如果不是這樣，對我來說就沒有意義。」他感謝一路支持的歌迷，「這麼長的時間裡依然如故地喜愛我，真的很感激。」他也謝謝粉絲們一直喜愛自己的創作，並透露接下來的新作品中會有更多能代表他心境的歌曲。

在狀態管理上，張賢勝表示：「並不是一直都很好，但為了出現在大家面前，就會盡力調整自己」，展現了身為專業歌手的專業與誠意。對於即將與台灣粉絲重逢，他直言很珍惜站在舞台上與大家共享的每一個瞬間。想必這場見面會，勢必將成為他與粉絲共同譜寫的珍貴回憶。

2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT <MY> in TAIPEI

演出日期：2025年10月11日（六）18:00

演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）

售票網站：年代售票

票價：5,800元（站席）、4,800元（坐席）、身障席2,900元

粉絲福利：一對一合照、團體合照、簽名海報、Hi touch、拍立得、簽名拍立得、小卡、簽名小卡

主辦單位：UJIN Entertainment、UNI Global ltd.

