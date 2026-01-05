張鈞甯被封「中年大叔絕對偶像」！男粉看完電影激動告白 爆笑場面掀熱議

藝人張鈞甯近日在大陸宣傳電影《匿殺》，日前到武漢舉行映演座談活動，一名中年男觀眾看完電影後激動告白，意外在網路上引發熱烈討論！

12月30日，《匿殺》劇組進行映演座談時，該名男觀眾激動分享觀影感受，大讚張鈞甯是「中年大叔的絕對偶像」，並提到她在片中的打戲「拳拳到肉」，讓他激動到差點從座位上跳起來，甚至看完電影後見到她本人，都覺得望而生畏，引發現場爆笑，張鈞甯聽了也露出笑容，逗趣對話成為網路討論話題。

在同場活動中，張鈞甯也談到拍攝期間的準備。她表示，為了詮釋片中的動作戲，提前兩個月展開訓練，每天進行約7小時的高強度訓練，自由搏擊、武術、拳擊都有接觸，訓練期間體脂一度降到13%，目前回到約16%。片中暴雨格鬥與水牢戲的表現，讓不少觀眾留下深刻印象。

