宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
張鈞甯被封「中年大叔絕對偶像」！男粉看完電影激動告白 爆笑場面掀熱議
藝人張鈞甯近日在大陸宣傳電影《匿殺》，日前到武漢舉行映演座談活動，一名中年男觀眾看完電影後激動告白，意外在網路上引發熱烈討論！
12月30日，《匿殺》劇組進行映演座談時，該名男觀眾激動分享觀影感受，大讚張鈞甯是「中年大叔的絕對偶像」，並提到她在片中的打戲「拳拳到肉」，讓他激動到差點從座位上跳起來，甚至看完電影後見到她本人，都覺得望而生畏，引發現場爆笑，張鈞甯聽了也露出笑容，逗趣對話成為網路討論話題。
在同場活動中，張鈞甯也談到拍攝期間的準備。她表示，為了詮釋片中的動作戲，提前兩個月展開訓練，每天進行約7小時的高強度訓練，自由搏擊、武術、拳擊都有接觸，訓練期間體脂一度降到13%，目前回到約16%。片中暴雨格鬥與水牢戲的表現，讓不少觀眾留下深刻印象。
延伸閱讀
張鈞甯帶助理9個月瘦18公斤！醫師解析關鍵不是節食，而是這幾種方式
其他人也在看
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
東北季候風抵港 明晚氣溫急降7度
天文台表示，預料一股季候風將於今日(5日)稍後抵達廣東沿岸，本港今日氣溫稍為下跌，介乎13至19度，早上相當清涼。天文台預測，本周中期華南沿岸天氣轉冷，明日(6日)晚間氣溫將急降7度，周三清晨最低僅12度，提醒市民注意保暖。 明晚急降 周三清晨寒冷 天文台指出，明日氣溫介乎13至19度，早上清涼，但晚間將急am730 ・ 7 小時前
Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲
文章來源：Qooah.com Apple 在去年發佈標準版的 M5 處理器，今年將會帶來性能更強的 M5 Pro、M5 Max 和 M5 Ultra 等更高定位版本。有最新消息顯示，M5 Max 處理器的遊戲性能有著大幅度提升，甚至有望與 NVIDIA 最新的 RTX 5070 Ti mobile 版顯示卡進行對抗。 近期一位 Reddit 用戶結合多款 NVIDIA 桌面及 mobile 版 GPU 與 Apple M4 Max 處理器的數據，從而推測 M5 Max 在遊戲中的表現。對比的數據來自於 Notebookcheck，結合了以往 Apple Silicon 代際性能增幅幅度進行評估。 對比結果為，《CyberPunk 2077》在開啓 1080p 解像度和最高畫質設定的場景下，M5 Max 處理器的幀率為 125fps，比 M4 Max 處理器的 85fps 高出 47%，對比 RTX 5070 Ti mobile 版高出 4%。 另一款遊戲《刺客教條：暗影者》，M5 Max 處理器的幀率達到了 51fps，比 M4 Max 處理器的 33fps 高出54.5%，稍微低於Qooah.com ・ 13 小時前
天貝食譜｜簡單烹飪「素食天后」！懶人必備的高蛋白小零食
源自印尼的天貝，是近年來超級受歡迎的發酵豆製品，天貝保留了豆子的型態，口感紮實且富有層次感，深受素食人士喜愛。無論怎麼烹煮，都帶有獨特的堅果風味，有些人甚至覺得有些微的奶酪香味，絕對能令大家一試難忘。今次周靈山將會大家簡單在家中整美味的天貝，方法非常簡單，而且只需15分鐘即可製成，無論早餐食，還是日常當小零食都一樣可以。Yahoo Food ・ 7 小時前
古巨基元旦宣布再做老竇 57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？
歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李在明訪中 學者：北京欲離間美日韓
（法新社首爾4日電） 南韓總統李在明今天抵達中國，盼加強兩國經濟關係，同時避免觸及台灣等敏感議題。法新社報導，李在明是6年來首位訪問北京的南韓總統，將展開為期4天訪中行程。法新社 ・ 14 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！
當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
母親節將至，相信孝順仔女們都會入手不同補品送給媽媽作為節日禮物，而被認為有養生美顏功效的燕窩，亦是好多人的心水禮物之一。不過坊間有傳感冒患者不能食燕窩、燕窩含激素等迷思，究竟屬真屬假？燕窩又有什麼食用禁忌及功效？Yahoo Food請來註冊中醫師郭瑩瑩為大家一一拆解！Yahoo Food ・ 4 小時前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 40 分鐘前
35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日完美落幕。紅地毯盛況當中，張曦雯（Kelly）以黑色Deep V加露背晚裝示人。張曦雯以Deep V開至肚臍的晚裝踏上紅地毯，角逐最佳女主角，令身旁與她同行的男藝員都不敢亂望。Yahoo Style HK ・ 16 分鐘前
【壽司郎】初登蟹祭 生松葉蟹腳 $32（06/01起）
壽司郎1月6日起推出【初登蟹祭】，各款壽司、副餐盛大登場！新品包括生松葉蟹腳 $32、特盛紅楚蟹腳 $27、忌廉芝士甲羅燒 $39、松葉蟹軍艦配香箱蟹 $22、A5黑毛和牛西冷 $27、綿綿煮穴子 $17、香酥炸雞 $28、江戶前風醬油漬吞拿魚 $12！YAHOO著數 ・ 1 小時前
旅行「333穿搭法」步驟4解析！9件單品、超狂行李收納術一次帶齊
每次出國旅行打包行李，最常見的失誤不是帶不夠，而是帶得不成系統！衣服很多，但互相搭不起來；鞋子很美，但走一整天直接報廢。近期歐美盛行的所謂「333穿搭法」之所以會被引發討論，原因很務實，因為這個公式把打包變成一套可執行的決策流程：用3件上身＋3件下身＋3雙鞋建立核心衣櫥，除了讓行李更輕，也能讓造型搭配更快，旅行中的穿搭也隨之穩定。bella儂儂 ・ 17 小時前
名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典
楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
173cm「腿精」三吉彩花也加入「芭蕾舞」行列？除了Pilates，秀智、朴珪瑛也在練習「芭蕾把杆運動」成為塑身運動新潮流
《今際之國的闖關者》爆紅日星三吉彩花，憑藉173cm高，加上美腿而且身材超好成為新一代女神之一。近日見到她與Blackpink Lisa一起倒數近2026年之外，更見到她分享去練習芭蕾舞的照片。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
葉劉公開指約會對象年輕10年不足夠 最少需年輕30年！｜Ray Online
新民黨主席葉劉淑儀卸任立法會議員職務之後，唔知係咪因為輕鬆咗，講嘢都開放啲呀！噚日佢就公開講約會對象後生10年唔足夠，最少需要後生30年！ 噚日有一個外籍男網民喺社交平台Threads分享自己嘅獨照，用英文請大家誠實作答，問作為一個女性，願唔願意同一個比自己後生10年嘅男人約會。估唔到帖文吸引到葉劉注意，75歲嘅am730 ・ 1 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 56 分鐘前
消委會水果乾｜3款有機水果乾檢出除害劑？「呢款」提子乾極高糖！糖分超標19倍（附五星水果乾名單）
消委會538期水果乾報告出爐！不少想健康食零食的人，都會視水果乾為健康之選！是次消委會測試了市面上6類共31款預先包裝好的水果乾，包括：杏脯、藍莓乾、芒果乾等，發現全部樣本屬「高糖」食物，更有4款含糖量比標籤顯示高120％！另外有21款水果乾檢出除割劑，當中3款更標榜是有機產品，消費者購買前應多加留意！整個測試中，7成半水果乾的總評分為4星以上，有6款被評為5星，整體表現不俗。Yahoo Food ・ 4 小時前
川普：美在委內瑞拉當家作主
（法新社空軍一號上4日電） 美國昨天在軍事行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，總統川普今天稱美國在委內瑞拉「當家作主」。記者在空軍一號上問及他是否已與委國臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）通話時，川普告訴記者：「我們正在和剛宣誓就職的人打交道。」法新社 ・ 2 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 15 小時前