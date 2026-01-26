錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨綺，逼得遼寧衛視不得不暫時關閉評論區。
隨後網民開始大量「刷屏」，她的醜聞爭議表示抵制，遼寧衛視官網淪陷，其間出現不少「山海有情，代孕入刑」、「拒絕劣跡藝人登台」的呼籲。同時，有網民發現于適也參與了遼寧衛視春晚錄製，恍然大悟粉絲這一出是來「報仇」了。此前，張雨綺在脫口秀內指于適劈腿導致男方陷入輿論爭議，至今未公開說明，于適粉絲們不滿已久，此次紛紛湧進遼寧衛視評論區，刷屏留言籲遼寧衛視抵制張雨綺，這其中還有不少是不滿2024年傳出張雨綺「插足小三、炫富、代孕」等傳聞或指控的網民，指遼寧衛視包庇劣迹藝人。據知，近日，張雨綺加盟遼寧春晚的傳聞引發廣泛關注，據可靠消息稱，張雨綺不會出現在遼寧春晚。
張雨綺此前被其前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控涉小三和代孕，儘管事發已經一年多，因為張雨綺至今未對此回應，加上葛曉倩爆料又有「新進度」，仍有不少網民對她咬住她唔放。
2024年10月，葛曉倩發文稱自己錘張雨綺做了她和遠巴元的小三後接到了陌生電話威脅，警方稱打電話威脅的是兩位律師，其中一位律師長期為某女星提供輿情監督服務。但兩位律師都表示不認識張雨綺。葛曉倩近日稱，年後她會去司法局投訴，要求徹查涉事律師與張雨綺是否有雇傭關係。對於標註遼寧衛視的刷屏抵制，葛曉倩建議大家冷靜理智，表示相關帳號基本都是外包，不要為難打工人。
