張韶涵突返台鐵粉送機現撲克臉 7年未在家鄉開唱

【on.cc東網專訊】43歲台灣歌手張韶涵耕耘內地市場超過10年，目前正在中國各地舉辦「覓光世界巡迴演唱會」，光是8月就有5場。已有7年未在台灣開唱的她，日前靜靜雞返台休息，一早搭保母車抵達松山機場準備離開飛上海，她戴墨鏡、口罩拉很高，身穿肚兜背心披上薄紗長外套，只是她不僅沒跟粉絲揮手打招呼，還擺出撲克臉，但粉絲不以為意，仍舊熱情向她問候早安，張韶涵確認到粉絲誠懇的眼神，公事公辦地和他們合影，之後到機場櫃位報到，粉絲跟着張韶涵一起上手扶梯送她出關，她隔天首次在浙江衢州市開唱，多張照片都露出燦笑。

張韶涵消失台灣演藝圈多年，上一次在家鄉開唱已是2018年的「旅程世界巡迴演唱會」。有趣的是，2020年「館長」陳之漢遭槍擊住院，時任立委的高嘉瑜去探望時，大唱張韶涵的經典歌曲《隱形的翅膀》引發熱議，之後高嘉瑜上綜藝節目還開玩笑說：「自從我唱了《隱形的翅膀》後，張韶涵就不敢回來唱了。」

據知，張韶涵搭乘上午11點30分飛往上海虹橋的航班，準備23日在衢州市體育中心體育場開唱，30日則轉戰石家莊的河北奧林匹克體育中心體育場，整個8月加上已結束的南京、重慶、南寧場，共計在中國各大城市就舉辦了5場演唱會。另外，24日還有山東泰安商演、27日浙江活動錄製及28日的浙江商演，行程一路滿檔到8月底。

張韶涵2005年助陣同公司的范瑋琪合唱《如果的事》，看來姊妹情深，後來卻爆出搶資源風波，2008年張韶涵因金錢問題與媽媽鬧翻，被父母控訴棄養、抹黑吸毒甚至捲款，一度重創她的形象，當時范瑋琪以「別人的合約糾紛與我何干」疑似劃清界線，直到2018年，張韶涵參加《歌手2018》翻紅，范瑋琪老公陳建州本想從中牽線，希望兩人談開，張韶涵則以「工作沒交集，不需要見面」拒絕。

