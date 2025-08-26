港大 AI 模型辨識精子受精能力
張韶涵突返台鐵粉送機現撲克臉 7年未在家鄉開唱
【on.cc東網專訊】43歲台灣歌手張韶涵耕耘內地市場超過10年，目前正在中國各地舉辦「覓光世界巡迴演唱會」，光是8月就有5場。已有7年未在台灣開唱的她，日前靜靜雞返台休息，一早搭保母車抵達松山機場準備離開飛上海，她戴墨鏡、口罩拉很高，身穿肚兜背心披上薄紗長外套，只是她不僅沒跟粉絲揮手打招呼，還擺出撲克臉，但粉絲不以為意，仍舊熱情向她問候早安，張韶涵確認到粉絲誠懇的眼神，公事公辦地和他們合影，之後到機場櫃位報到，粉絲跟着張韶涵一起上手扶梯送她出關，她隔天首次在浙江衢州市開唱，多張照片都露出燦笑。
張韶涵消失台灣演藝圈多年，上一次在家鄉開唱已是2018年的「旅程世界巡迴演唱會」。有趣的是，2020年「館長」陳之漢遭槍擊住院，時任立委的高嘉瑜去探望時，大唱張韶涵的經典歌曲《隱形的翅膀》引發熱議，之後高嘉瑜上綜藝節目還開玩笑說：「自從我唱了《隱形的翅膀》後，張韶涵就不敢回來唱了。」
據知，張韶涵搭乘上午11點30分飛往上海虹橋的航班，準備23日在衢州市體育中心體育場開唱，30日則轉戰石家莊的河北奧林匹克體育中心體育場，整個8月加上已結束的南京、重慶、南寧場，共計在中國各大城市就舉辦了5場演唱會。另外，24日還有山東泰安商演、27日浙江活動錄製及28日的浙江商演，行程一路滿檔到8月底。
張韶涵2005年助陣同公司的范瑋琪合唱《如果的事》，看來姊妹情深，後來卻爆出搶資源風波，2008年張韶涵因金錢問題與媽媽鬧翻，被父母控訴棄養、抹黑吸毒甚至捲款，一度重創她的形象，當時范瑋琪以「別人的合約糾紛與我何干」疑似劃清界線，直到2018年，張韶涵參加《歌手2018》翻紅，范瑋琪老公陳建州本想從中牽線，希望兩人談開，張韶涵則以「工作沒交集，不需要見面」拒絕。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
台北甜蜜覓食被直擊 吳慷仁邵雨薇愛情長跑
[NOWnews今日新聞]交往長達8年的吳慷仁與邵雨薇，去年底曾被爆出同居、祕婚傳聞，雖然女方親自否認，但2人始終甜蜜如昔，吳慷仁也多次公開強調邵雨薇對自己的重要性，讓粉絲對這段戀情充滿祝福，即便不常...今日新聞 娛樂 ・ 8 小時前
升呢4兒之母 宮崎葵弗爆現身搵奶粉錢
【on.cc東網專訊】曾演真人版電影《NANA》的39歲日本女星宮崎葵，本月初被爆為結婚8年的第2任丈夫岡田准一秘密誕下第4胎後，昨日(25日)首度現身出席代言連鎖快餐店的活動。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
醫學奇蹟｜頸椎斷開身首幾乎分離，上海醫生奇蹟救回一命！醫生：哪怕只有一線生機，我們也願意嘗試
醫學奇蹟｜頸椎連接着腦部與整個身體，一旦嚴重受傷，性命隨時不保。近日上海有病人頸椎意外重傷，更斷開至幾乎身首分離，幸接受手術後奇蹟地逃過死神！ 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：上海長征醫院、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
搵工｜職啟未來招聘會提供逾3100個職位 月薪可達2.6萬元
勞工處於周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館室內舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。 每日約30機構即場招聘 招聘會由勞工處和民主建港協進聯盟合辦，共有超過60間機構參加，合共提供超過3,100個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運am730 ・ 13 小時前
太誇張！嬰兒出生「被護士扯斷頭」
[NOWnews今日新聞]印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的產科事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒頭部在接生過程中與身體分離，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方...今日新聞 ・ 1 天前
成功靠父幹 深田恭子自認靠「關係」入行
【on.cc東網專訊】42歲日本女星深田恭子，克服適應障礙及婚前劈腿醜聞後，最近再度活躍幕前。她日前亮相節目《人生最佳餐廳》做嘉賓，為熱播中的劇集《初戀DOGs》及其最新寫真集《AO》宣傳。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬...styletc ・ 8 小時前
金泰希鏡頭前淚崩！育兒5年認「壓力巨大」 Rain太寵女兒：對孩子什麼都說好
韓國女神金泰希睽違15年登上談話節目《You Quiz》，難得在鏡頭前落淚分享婚後生活。她坦言為了照顧兩個女兒，整整5年幾乎耗盡所有精力，更直言「比起生孩子，養孩子更辛苦」，因為壓力太大，有時會忍不住宣洩在媽媽和老公身上，真實告白引發許多媽媽共鳴。姊妹淘 ・ 1 天前
澤連斯基稱習近平發去賀電 祝賀烏克蘭獨立日
【彭博】— 烏克蘭總統澤連斯基表示，中國領導人習近平向他致電祝賀烏克蘭獨立34周年。Bloomberg ・ 10 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 16 小時前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
神級老師重磅踢館 丁噹〈我愛他〉掀回憶殺
[NOWnews今日新聞]音樂選秀節目《大學聲YoungVoice》第20集迎來「社會大學踢館賽」，比賽緊張刺激，讓舞台火藥味十足，這次挑戰守門員的，不再只是學生，而是一群有著豐富舞台經驗的「實戰派」...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
IU朴寶劍落實12月合體襲台 出席《AAA》頒獎禮
【on.cc東網專訊】韓國年度盛事《2025 Asia Artist Awards》（AAA）今年首度移師台灣舉辦，落實於12月6日在高雄國家體育場舉行，由韓團IVE成員張元英搭檔2PM成員李俊昊擔任主持，今年初合作人氣劇《苦盡柑來遇見你》贏得劇迷熱捧的男神朴寶東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
兩拳手月初死亡 日本拳壇隨時解體
【Now Sports】日本拳擊委員會秘書長安河內剛周二告訴法新社，在兩名拳手最近死亡後，如果沒有採取相應措施改善安全狀況，這項運動在該國的未來岌岌可危。前輕量級拳王浦川大將和羽量級拳手神足茂利，月初在同一場地舉行的拳賽中腦部受創，先後離世，除了正在調查事故原因，也喚起了大眾對日本拳擊界安全守規的關注，以防止悲劇再次發生。安河內剛承認：「如果我們不改進，這項運動將無法繼續下去。如果參與這項運動的人不能改進，我們將不得不解散。我明白，我們正處於一個關鍵時刻，一項傳承百年的運動可能會消失，這裡每個人每天都帶著這種心態工作。」日本拳擊當局正考慮引入一系列新措施，包括尿液檢查測試拳手的脫水程度，以及對拳手減重進行更嚴格規定，以確保這項運動更加安全。安河內剛表示，當局希望在9月宣佈具體計劃，並承認委員會內每個人都感到強烈的緊迫感：「一個人的死亡會帶來巨大的影響，如果你沒有這種感覺，那麼你就沒有資格參與拳擊。」now.com 體育 ・ 12 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前