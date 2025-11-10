HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。
張頴康喺facebook交代離巢心情，直言「拍完最後一個鏡頭，原來眼淚真係會忍唔住流咗出嚟！」。受劉德華賞識簽為藝人嘅張頴康，多次感謝劉德華對佢嘅支持，以及另一位影帝林家楝嘅教誨。「19年前，華哥（劉德華）安排咗我加入TVB嘅訓練班，希望我可以好似佢同家棟哥哥一樣，接受TVB木人巷嘅訓練！我好記得入TVB前，家棟哥哥同我講咗句說話：『入到去，乜都唔好理，耷低個頭就做，你一定會學到嘢！』確實，遵從呢句說話，19年後我真係成為咗一位實實在在嘅演員！多謝華哥同家棟哥哥！」。
張頴康同時多謝多位TVB高層以外，亦感激喺TVB嘅日子令佢結識到老婆麥雅緻。「多謝TVB！多謝你俾咗我一個咁好嘅平台，讓廣大嘅觀眾認識到我呢位演員！多謝你俾我認識到我眼中獨一無二嘅東張女神麥雅緻，然後仲成為咗我嘅老婆，俾咗我一個幸福完美嘅家庭！」。最後張頴康亦為自己成績感到滿意，「我終於可以好自豪咁講一句：『我張頴康，係劉德華同TVB栽培出嚟嘅演員！』各位戰友，江湖見！」。
童年時十分好動嘅張頴康曾學習多項體育運動，中六時因為教小朋友跳彈床而受劉德華旗下公司職員邀請，協助華仔於演唱會上完成跳彈床演出，隨後更被簽約成為旗下藝人，因此被稱為「劉德華契仔」。張頴康曾於影壇發展，後來獲劉德華安排加入TVB，由小角色做到成為男二。張頴康於TVB大馬頒獎禮上曾自爆因為準備組織家庭而一度離開TVB轉做文職，但因為一次車禍令佢突然唔甘心連配角都未做到，於是決定返TVB。2012年張頴康同拍拖4年嘅「東張女神」麥雅緻結婚，婚後二人育有三位子女。
