強冷空氣加熱帶風暴「風神」影響 廣東料降溫10℃

【on.cc東網專訊】內地周日（19日）繼續發布大風黃色和颱風藍色預警，熱帶風暴「風神」目前位於菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力達8級，將於傍晚前後進入南海東部海面。強冷空氣與「風神」共同作用，周日將為廣東省深圳市帶來降溫和大暴雨。

據預測，「風神」將以每小時35公里左右的速度向西北方向移動，強度緩慢加強。深圳市氣象部門上周六（18日）公布，本月平均氣溫高達28.7℃，打破同期歷史紀錄，當日全市最高氣溫普遍達33℃至35℃，局部地區突破35℃。華南降溫自上周六開始，到周三（22日）前後，福建、廣東、廣西、海南最低氣溫料降至20℃以下，其中廣東氣溫自北向南逐漸下降，降幅約6℃至10℃。

氣象專家指出，「風神」進入南海後將遭遇冷空氣，會導致其路徑轉向偏南，登陸中國的可能性大大降低，且颱風強度也會受到冷空氣破壞。惟兩者結合會為中國東部及南部海域帶來長時間的大風天氣，預計將持續到周五（24日）。專家提醒，相關海域作業平台和往來船舶要做好防禦大風的準備，減少不必要的出海作業。

