強制佩戴安全｜立法會會議運輸及物流局與運輸署有不同的說法 2022年諮詢曾提只適用新登記巴士(蘇敬華報道)

【Now新聞台】巴士強制佩戴安全帶新法例實施六日煞停，本台翻查相關的立法會會議片段，發現運輸及物流局與運輸署有不同的說法，而早於2022年政府諮詢立法會時，已提及有關規定只適用於新登記巴士。

安全帶新例實施不足一周就煞停。

2026年1月30日，運輸及物流局局長陳美寶：「法律條文在草擬時技術不足，以致未能夠完全反映我們的立法原意，我都要承認是不理想。」

到底技術上有何不足？一起聽聽運輸及物流局官員審議附屬法例時如何解釋。

2025年9月18日，運輸及物流局副秘書長麥震宇：「我們會將強制安裝及佩用安全帶的規定，擴展至所有新登記的公共交通工具和商用車，包括巴士，生效日期是訂在2026年1月25日。」

緊接著麥震宇解說的運輸署總工程師說法都一樣，連投影片都寫明2026年1月25日或之後新登記的車輛才適用，但另一名運輸署代表就有不同說法。

2025年9月18日，運輸署助理署長區家傑：「明年1月25日開始，當乘客登上公共交通工具見到座位有安全帶，他就有責任為了自身安全都需要佩戴安全帶。」

到底哪個說法才算是「立法原意」？再回帶至2022年7月，聽聽政府諮詢交通事務委員會時的解釋。

2022年7月15日，運輸及物流局副秘書長麥震宇：「我們建議將強制安裝及佩戴安全帶的要求，涵蓋新登記的私家小巴及貨車後排的乘客座位，公共巴士及私家巴士的所有乘客座位。」

一直都強調「新登記」，但到最後就變成所有巴士都適用。政府1月8日的新聞稿亦寫明，不論是否新登記，巴士乘客都必須佩戴安全帶。

有份審議相關法例的立法會前議員江玉歡出席本台節目《時事全方位》時指，當時審議的條例，只適用於新巴士符合政府最初的說法，但承認審議時，低估了對市民的影響，希望政府之後能作更充分的諮詢。

立法會前議員江玉歡：「不便的地方，我們當時是低估了市民，沒想清楚，這我是承認，也致歉。如果官員真的想要重來，再闖過立法會時，首先我認為要聆聽民意，自己親身試試，例如坐一兩個月巴士上班，在繁忙時間上下班。除了自己感受一下有多不方便，也看看市民如果有戴安全帶是多不方便。」

江玉歡又指，審議當日離休會只得一個多月，為趕及通過，只用了3個多小時審議，希望政府日後預留更多時間予立法會。

#要聞