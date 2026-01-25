強制戴安全帶今實施 陳美寶：望人性化處理 身體不適可作「合理辯解」| Yahoo
【Yahoo 新聞報道】強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例，於今日起正式生效。運輸及物流局局長陳美寶今早（25 日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，明白社會對新例有不同意見，亦需要時間適應文化轉變，故推行初期將以教育及宣傳為主。她強調執法會「情、理、法」兼備，並非以罰款為目的。
遇緊急情況或不適 屬合理辯解
對於市民關注在某些情況下未能佩戴安全帶會否違法，陳美寶表示希望能人性化處理，法例中已加入「合理辯解」條款。她舉例指，若出現不能預見或特別原因，例如乘客感到身體不適、或遇上緊急情況需通知司機將車輛駛至路旁處理等，均可被理解為「合理辯解」，免受刑責。她重申，推出措施並非為了懲罰乘客，當局最不想出現罰款的情境。
參考大埔車禍建議 戴帶死亡風險減四成
陳美寶指出，政策的核心是保障乘客安全。她引述國際研究數據指，若車輛發生迎面相撞，乘客佩戴安全帶可將死亡風險降低約四成，重傷風險則可減低約七成。
她續指，今次修例是參考了 2018 年大埔公路九巴翻側嚴重交通意外的調查委員會建議，同時亦參考了外地經驗，包括內地、英國、澳洲及新加坡等地均有類似要求。
在硬件配套方面，陳美寶透露目前本港約有六成專營巴士已為座位安裝安全帶，巴士公司亦有在下層企位地面加裝防滑措施。她重申，這是一項文化轉變，當局會給予時間讓市民適應及推廣安全意識。
