強制舉報虐兒條例推行一周 醫管局指已建立安全網 專科醫生：有經驗應對
強制舉報虐兒條例正式生效近一星期，醫院管理局虐兒個案統籌醫生組主席鄭慧芬在電台節目中表示，條例目的在於及早辨識兒童面臨嚴重受傷風險，並透過制度編織保護網。她強調，條例通過後醫管局已有充分準備，並為醫護人員提供培訓，相信專科醫生能憑臨床經驗處理懷疑虐兒情況。
落實後並未感到額外壓力
香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華則表示，醫生過往已會就懷疑虐兒個案作出通報，條例落實後並未感到額外壓力。他解釋，醫生在診斷時會留意兒童是否有可疑傷痕，尤其是隱蔽位置的受傷情況，同時亦會觀察家庭環境。雖然部分內臟損傷難以即時察覺，但可透過觀察兒童情緒及與父母互動時的反應，從中發現異樣。
嬰兒腦部器官相對脆弱
早前有兩名外傭因搖晃嬰兒而涉嫌虐兒被捕。關日華提醒，嬰兒頸部支撐力不足，腦部器官亦相對脆弱，若被快速搖動，腦部可能撞擊頭骨，甚至導致血管撕裂。他強調，嬰兒哭閙屬正常現象，家長在照顧子女時應保持冷靜，不應將情緒或壓力發洩在孩子身上。
