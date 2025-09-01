強制舉報虐兒條例明年初生效 救助兒童會冀建立預防虐兒文化

【Now新聞台】強制舉報虐兒條例明年初生效，有關注兒童權益的機構期望，條例能協助社會建立預防虐兒文化。

救助兒童會總幹事曾迦慧，與教育界人士出席傳媒茶聚。她說保護兒童是社會整體的責任，舉報條例意義不應限於舉報，而是提早建立預防文化，促進不同專業人員的跨界別交流，不要等到悲劇發生才處理。

她又指，條例涵蓋的25類專業人員對兒童的接觸面以及關注都各有不同，建議當局調配更多資源培訓他們，例如就培訓課程提供專業認證，亦應收集數據，定期檢討條例實施成效。

