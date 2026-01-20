強制舉報虐兒條例昨起生效 政府︰新例為及早識別個案

警方及勞福局走訪不同社區宣傳。

《強制舉報虐待兒童條例》昨起生效，訂明社福界、教育界和醫療衛生界的25類指明專業人員，如果在工作過程中察覺有合理理由懷疑兒童正遭受嚴重傷害，或正面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須在切實可行的範圍盡快舉報。若違反規定，最高可罰款5萬元及監禁3個月。勞福局表示，《條例》生效為兒童編織全面而有效的保護網，標誌香港在保護兒童工作方面的重要里程碑。警方表示，新法例的原意並非為檢控或懲罰專業人員，而是以保護兒童為首要目標，透過建立有效的舉報機制，及早識別和介入虐待兒童個案，確保兒童得到適切的保護和支援。

