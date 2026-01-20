強制舉報虐兒｜孫玉菡︰兒童住遠些或感較安全 原區安置未必符最佳利益(鄔卓然報道)

【Now新聞台】強制舉報虐兒條例即日起生效。勞工及福利局局長孫玉菡接受本台專訪，指原區安置未必符受虐兒童最佳利益，住遠些反而感覺或較安全，又指會定期更新強制舉報者指南，把收到的舉報放入去。

社署新增了兩間留宿幼兒中心，令全港緊急宿位有近400個，用來應付強制舉報虐兒條例生效後預料會上升的個案。勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《大鳴大放》指，相信宿位足夠應付需求，又指原區安置未必符合兒童最佳利益。

勞工及福利局局長孫玉菡：「有時未必一定原區大家認為他想在原區，但對某些小朋友來說，離開遠些可能會感到較安全。始終宿位有時會較緊張，如果出現嚴重虐兒狀況，第一件事要想的是兒童的安全，先將他放在安全地方，而且是緊急的，讓他臨時在此逗留一段時間。待情況穩定後，當然要為他想長期的住宿安排，可能他回到原來居住的地方，也不一定，如果解決了問題，如果解決不到，則要找個長期的地方讓他居住。」

孫玉菡指會因應收到的舉報，定期更新強制舉報者指南，但政策本身就難以檢討。

孫玉菡：「強制舉報虐兒的法例是很短的，很薄的一份法律文件，說的是大原則，但指南是厚的，做的工夫是大量。法例是大原則，政策應該很穩定，不會有大變化。這個電子決策流程圖是『活』的文件，當我們有更多實際個案後，會與相關專家討論，可定期更新指南中的案例及想法，更貼近香港實際狀況。」

孫玉菡指，0至6歲幼兒宿位數目較緊張，要先增加，7歲或以上的兒童宿位相對充足，加上有更多不同類型設施可以安置他們，所以今年稍後才為他們增加70個名額。

