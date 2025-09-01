強制舉報虐待兒童條例明年實施 救助兒童會倡設跨專業工作小組

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
《強制舉報虐待兒童條例》明年1月20日正式生效，來自三個界別的25類專業人士必須舉報嚴重虐兒個案。香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，處理虐兒個案牽涉眾多專業人士，後續的合作處理個案很重要，建議政府設立跨專業工作小組，協調強制舉報程序。
曾迦慧又提到，不同專業人員接受的培訓，以及與兒童的溝通互動方式不一，建議為強制舉報專業人士提供針對性培訓，統一各專業對虐兒的認知，更有效識別疑似虐兒個案。此外，會方亦鼓勵大專院校和專業機構，將強制舉報程序納入培訓及專業資格認證的要求。
本身是《強制舉報虐待兒童條例》教育界專業顧問團成員、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，以往舉報懷疑虐兒個案，老師會先尋求校長協助，再由校長決定舉報與否；當條例生效後，校長便不能阻止老師自行舉報。李建文又建議，根據經驗，施虐者多為受虐者的照顧者，倘發現有虐待情況，須即時分開兩者，故應要盡快增加緊急宿位；又建議學校要盡早掌握高危學生名單，亦可主動和家長接觸，助他們了解虐兒相關法律。
