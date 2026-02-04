強制驗樓｜全港約 1.1 萬幢樓宇未收驗樓令 政府五年錄 1,630 宗大廈管理投訴｜Yahoo

宏福苑五級火令外界關注大維修工程及業主立案法團的運作。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火令外界關注大維修工程及業主立案法團的運作。政府表示，現時有 11,000 多幢樓宇未獲發強制驗樓通知，指樓宇並非一踏入 30 年樓齡便屬高風險，屋宇署會繼續按風險揀選樓宇發出強制驗樓通知。

根據強制驗樓計劃，樓齡達 30 年或以上的私人樓宇有機會被揀選為目標樓宇，有關業主須於限期內完成驗樓，並在完成檢驗後訂明修葺項目。立法會議員方國珊關注相關數字，政府回覆指，截至去年底，全港樓齡達 30 年或以上並屬於強制驗樓計劃所涵蓋樓宇類別的有超過 2 萬幢，當中約 9,000 幢已先後獲發強制驗樓通知，當中約七成為樓齡 50 年或以上樓宇。有 11,000 多幢樓宇未獲發強制驗樓通知。

政府指出，樓宇並非一踏入 30 年樓齡便屬高風險，指數據顯示樓齡高達 50 年或以上，以及沒有聘用物業管理公司的樓宇，樓宇狀況及保養一般較差，而這類型樓宇正是強制驗樓計劃的目標樓宇之一。屋宇署會繼續按風險揀選樓宇發出強制驗樓通知。

已檢視安排減圍標風險

方國珊關注政府會否釐定有關樓宇維修工程的顧問服務收費標準，以防止投標者以不合理的低價搶標或合謀以「天價」圍標。政府表示，自宏福苑火災事件後，已隨即檢視安排，以期減低顧問、承建商和個別業主之間可能作出非法串連的機會並減低圍標風險。

政府指出，發展局正與巿建局制定措施，加強巿建局在推動樓宇維修方面的角色和功能，提升巿建局的「招標妥」服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」，當中包括通過警方和廉政公署的背景審查。發展局亦建議在加強版「招標妥」下，由市建局為業主就聘用顧問和承建商進行招標和評標工作。政府相信，有了巿建局在招標階段把關，一些超出合理範圍的標價，不論是過低或過高，都難以獲接納。

另外，立法會議員吳錦華關注，大廈業主立案法團可能被一些獲授權人士滲透甚至「騎劫」，或會衍生圍標、工程採購不當及業主利益受損等連鎖問題。他查詢政府在過去 5 年有否接獲涉及法團運作的投訴。政府回覆稱，在過去 5 年，民政總署合共接獲約 1,630 宗有關大廈管理的投訴，但沒有備存按投訴內容分類的統計數字。