強化公務員評核機制 處理行為不當人員

【on.cc東網專訊】港府今日(17日)公布，將強化公務員評核機制。官員認為政府部門的效能，建基於廣大公務員的整體表現，而公正、如實地評核人員表現，既可鼓勵優秀公務員精益求精，亦能適當處理能力不足或行為有缺失的人員。因此，建立有效的評核機制，有助部門首長持續提升部門整體效能、提振優秀公務員士氣，並協助有待改進人員提升能力，同時公正處理少數行為不當的人員。

公務員事務局須作出研究，建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。各司局長除了根據現行機制，評核高級公務員（包括部門首長等）的工作表現外，亦須督導轄下高級公務員做好其下各層級人員的人事管理，包括評核、調配、晉升和紀律跟進等。

