強吻摸臀下體照電視台除名！ 國分太一51歲記者會哽咽！

文春爆料的猥褻細節

哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像宮鬥劇，國分太一51歲前TOKIO成員6月爆出違規停工，11月26日下午終於開記者會，開場就向受害者哽咽道歉「思慮不周、無地自容」，

坦言5個月每天後悔到崩潰。小編刷到時心想，這不就是「男團版謝罪日劇」的續集嗎？來，咱們邊喝茶邊聊聊這波道歉風波，保證不尷尬，只添點圈內小八卦～😢

強吻摸臀的酒會意外

文春報導，國分對兩女工作人員犯案：A小姐單獨喝酒時抱強吻摸身體，還傳下體照；B小姐酒會藉酒意摸臀傳訊誘床上床。

每日新聞報導，國分在會上承認「不足」，但強調「不是故意」，感謝前隊友城島茂松岡昌宏支持。網友在X調侃：「TOKIO解散，國分謝罪會。」這種意外，這酒會總讓人無奈一笑。🍸

電視台突襲的申訴戰

國分質疑日本電視台「突襲訊問」，稱以「換製作人打招呼」名義去，卻遭詰問後直接節目除名，拒絕告知處分理由，讓他事業崩盤。他向日本律師聯合會申訴，要求明確依據。

共同通信報導，電視台撤換節目後贊助商斷合作，國分停工5個月。網友在PTT八卦板po：「國分申訴，電視台突襲太狠。」

香港LIHKG笑說：「男星謝罪，律師戰怕怕。」這種申訴，這突襲總讓圈內多點波瀾。⚖

網友的解散反思熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「國分太一記者會哽咽，TOKIO解散後質疑電視台！」香港讀者笑：「強吻摸臀，男團謝罪劇。」有人怒：「違規停工，申訴合理！」；

有人嘆：「5個月崩盤，圈內太殘酷。」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「國分會不會復出」。這種熱議，這反思總讓人邊笑邊嘆：男團美，謝罪更真。📱

Japhub小編有話說

哇，這國分謝罪瓜寫完，小編的TOKIO MV都重溫了！從文春細節到申訴戰，這風波太戲劇。如果你有國分最愛歌，或男團趣聞，留言區分享～下次挖個不爆的日本男星趣聞，輕鬆點哦！