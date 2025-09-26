環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
強國太保守！澳洲電影同性伴侶疑遭AI換臉
[NOWnews今日新聞] 澳洲電影《同甘共苦》（Together），因為其在中國上映的版本，疑似透過人工智慧（AI）技術，將一對同性情侶「換臉」，改為異性情侶，引發熱議。
綜合《BBC》、《彭博社》、《衛報》等外媒報導，這部電影尚未在中國全面上映，但12日已先在中國部分電影院提前放映，被抓包中國上映的版本，與原版有差異，不只同性伴侶被改成異性伴侶，部分涉及肉體接觸與裸露鏡頭也被刪除。
有觀眾表示，觀看電影當下並未發覺異常，是後來看到社群媒體上的討論才知道有被修改，隨著批評聲浪持續高漲，這部原定於9月19日正式上映的電影，在上映前夕突然宣布調整檔期，具體時間另行通知。
報導指出，外國電影通常必須經過中國審查機構批准後才能在當地上映，上映時被改過也不是第1次發生，比如2018年的《波西米亞狂想曲》就刪除了關於主角同性戀身份的內容、中國串流媒體平台還刪除了美劇《六人行》中涉女同性戀角色的部分。2023年的電影《奧本海默》，女星芙蘿倫絲普伊（Florence Pugh）的裸露場景，在中國影院版本中則被「加工」穿上黑色連身裙。
然而，使用AI技術來修改場景、而非像過往一樣直接剪掉，是比較新的手法，反對者擔心，這會讓中國的審查制度更難被發現，也標誌著審查手段的演變。
不少觀眾都批評，「AI換臉」的行為不尊重原作和觀眾，比如豆瓣平台上就有民眾打下：「這不再只是剪輯的問題，而是扭曲和誤傳的問題」、「他們不僅篡改了劇情，還不尊重演員的性取向。」
該片的全球發行商 Neon也公開表示反對，批評其中國發行商歡喜首映（Hishow）未經授權編輯，已要求對方停止發行經過修改的版本，後者尚未回應。
原文報導：
Australian film altered in China to make gay couple straight
Chinese Version of Horror Film Alters Gender of Gay Character
Horror film digitally altered in China to make gay couple straight
