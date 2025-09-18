專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
強姦及非禮未成年親女罪成、判監13年 曾有非禮胞妹案底 官斥沒反省、變本加厲
一名女童報稱自約 6 歲起遭親生父親非禮，包括強逼口交，再於 8、9 歲時遭父強姦，即使反抗叫停，但父繼續、反稱「好舒服㗎，忍一下，好快搞掂」。親父經審訊後，強姦、非禮等 5 罪成，周四（18 日）在高等法院被判監 13 年。
法官譚耀豪指，被告嚴重違反對女兒的誠信，對非常年幼的事主接二連三作出令人髮指的性侵行為。而他於 2003 年有非禮胞妹的案底，「想不到的是，被告不但沒有因為該定罪反省，反而在 13 至 15 年後變本加厲，開始向自己的親女兒下手，作出更卑劣可恥的一系列罪行」。
對於辯方求情稱，被告是新移民，年幼隨家人來港，因家境、環境而變得性格孤僻，親友求情稱他孝順、本性善良，官都不認為構成減刑因素，並指他沒珍惜與家人關係。
強姦、非禮親生女兒罪成
被告 T.S.O.（現年 45 歲），被控 6 罪，包括各一項強姦、向年齡在 16 歲以下兒童作出猥褻行為，以及 4 項猥褻侵犯罪，全部涉及同一名事主、其未成年親生女兒 X。控罪則指，他涉於 2016 年至 2018 年向未滿 16 歲的 X 作出嚴重猥褻行為；2018 年至 2023 年四度非禮 X；2019 年強姦 X。
綜合庭上，被告自被捕起一直還押，他與 X 的生母亦於 2023 年離婚。被告其後否認全部控罪，事主須出庭作供。經審訊後，除一項非禮罪外，被告其他 5 罪全數罪成。
案情：要求 6 歲親女口交
據法官覆述罪成相關案情，指非禮事件最早發生於事主約 6 至 8 歲、就讀小一時，當時約 35 至 37 歲的被告，要求事主進入主人房內一同觀看色情影片，期間伸手摸事主的胸部、要求她模仿片中動作。
其後兩人洗澡，被告以雙手摸她的胸部及下體，再要求事主為其口交，過程中提及要事主「含乾淨」，並大力捉住其頭部加速，至射精時推開她頭部，自己用手接精液。
案情：強姦 8 至 9 歲親女
沒用安全套
案情續指，至事主 8 至 9 歲、就讀小二至三時，被告要求事主脫衣、睡在主人房的床上張開雙腿，其後為事主口交，事主感難受、要求被告停止，惟被告沒理會，稱「ok 喇，夠濕喇」後，再要求事主為其口交、不要咬到他，其後嫌事主太慢，再次用手捉其頭移動，而射精時推開事主及以紙巾接精液。
其後兩人返回房間，被告要求她張開腳，事主曾夾腳表示不同意，惟遭被告用力分開、插入，事主感痛叫停，被告覆「好舒服㗎，忍一下，好快搞掂」並繼續，更要求事主轉姿勢、坐在他上面，再要求事主自己調節速度、「坐落啲、成條插入去」。
事主就範，過程中被告沒用安全套，又問事主會否吞精，事主拒絕。事主又說不記得性交多久，但感陰道痛，及「自己好似污糟咗咁」。
此外，至事主 9 歲、被告搬走前一晚，被告趁事主睡覺時，伸手入事主褲內，以 3 至 4 隻手指摸她下體，又隔衣摸胸。事主的母親目賭被告伸手入棉被，遂指責被告，問他正做甚麼。
另外兩項非禮罪發生於茶餐廳，當中一罪罪成，指當時同桌除被告和事主外，亦有事主的祖母、胞弟。被告坐她身旁，在餐桌下用手，下而上摸其大腿內側，事主曾避開、夾腳抗拒，但遭被告分開雙腿，為時數分鐘。
事主有自殺念頭 須長期心理治療
周四庭上判刑前，辯方表示不會質疑事主的創傷報告，另口頭補充稱本案案情「未至最嚴重」，希望法庭不要下達粉碎式刑罰，讓他「放返出嚟，行返條正路」。
法官則指，據呈堂的原訟庭及上訴庭案例，父親侵犯親生女兒的情況，多以判監 12 年為量刑起點；辯方稱不質疑。
法官其後讀出事主的創傷報告，指她有創傷後壓力症候群症狀，持續遭受侵入性閃回，另有自我認知扭曲、自殺念頭、不良適應的應對行為，例如輕率進入高風險關係，亦有家庭系統內嚴重情感及關係障礙，須接受全面而長期的心理治療。
求情：被告「徹底地輸了一個家庭」
官：與人無尤
法官亦讀出辯方求情陳詞，指被告在內地出生，8 歲時隨家人移民香港，到埗後因經濟差、不能適應新環境，父母不久在 2003 年離婚，此後與母親相依為命，亦與父親失去聯絡，在校總是被欺負對象，性格變得孤僻沉默。
他其後完成中五，令母親安慰，之後修讀電腦、任資訊顧問，工餘時進修日語。結婚後，每年都帶妻子和事主其另一兒子旅行。另接獲 5 封求情信，提及被告孝順、本性善良、有正義感、對慈善不遺餘力。
不過法官指，除了被告的母親，其他撰求情信者，可能不知被告曾於 2003 年有一宗猥褻侵犯案底，亦可能不知或不信被告曾對本案事主作出一連串卑劣性侵行為。對於辯方求情稱，被告是本案「百分百的大輸家、徹底地輸了一個家庭」，又說自被捕後每次見到母親探他，面前是愁眉深鎖的老人，法官表示「他面對如此景況與人無尤」。
官斥被告曾侵犯胞妹
變本加厲再對親生女下手
法官其後進入量刑，指審訊時被告把與家人過往多年旅行、生活照等呈堂，顯示一家曾度過愉快融洽日子，「可惜被告沒珍惜與家人關係」，嚴重違反父親對親生女兒的誠信，對非常年幼的事主接二連三作出令人髮指的性侵行為。
法官續指，被告曾於 2003 年，即在 22 歲時，在家中睡床上，侵犯仍是女童的胞妹，涉手摸她胸部及下體，由胞妹向教友披露事件揭發。當時他不認罪，審訊罪成判監 9 個月，「想不到的是，被告不但沒有因為該定罪反省，反而在 13 至 15 年後變本加厲，開始向自己的親女兒下手，作出更卑劣可恥的一系列罪行」。
法官斥，辯方求情提及他失去一切，「其實都是咎由自取」，又指被告有此性侵紀錄、曾受法律制裁，「但明顯地他沒有悔改，不但沒有克服自己的心魔，反而向親生女兒一而再，再而三地下手」。此外，事主事發時非常年幼，被告沒用安全措施等，亦不認罪、要傳事主作供，再次提起其遭遇，加重其負擔等，都是加刑因素。
法官最終就強姦罪以判監 12 年為量刑起點，就「向年齡在 16 歲以下兒童作出猥褻行為」起點定為監禁 3 年，其餘非禮罪則以判監 4 年、1 年半及 1 年為量刑起點，全部控罪不獲減刑，而考慮量刑整體性後，部分控罪分期執行，總刑期囚 13 年。
案件編號：HCCC210/2024
