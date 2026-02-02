強敵環伺下突圍 怪奇比莉奪葛萊美年度歌曲

（法新社洛杉磯1日電） 美國流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾今天以歌曲Wildflower榮獲葛萊美最佳年度歌曲獎，今年競爭極為激烈，兩人的勝出被視為一場意外驚喜。

這對兄妹在強敵環伺下突圍，同項入圍者包括壞痞兔（Bad Bunny）、女神卡卡（Lady Gaga）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）以及Rose與火星人布魯諾（Bruno Mars）。