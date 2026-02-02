強敵環伺下突圍 怪奇比莉奪葛萊美年度歌曲

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
舒淇追星30年美夢成真！千字文告白張學友「曾夢到披婚紗結婚」：我快暈了
舒淇1月30日在社群平台發表一篇千字長文，以「追星女孩」的角度，回顧自己當張學友粉絲30多年的心路歷程，從青春期的幻想，到成年後真的合作圓夢，字裡行間全是興奮與感謝，也讓外界看見她私下真實可愛的一面。
傳奇歌手老父健康轉差 《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯賀壽致敬
【on.cc東網專訊】英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）憑Netflix劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣急升，其實她有個樂壇地位尊崇的父親，就是曾任英國樂隊Genesis主音與鼓手的菲哥連斯（Phil Collins）。菲哥連斯
情人節「我鍾意你」之外的甜蜜告白，《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞細膩到骨子裡情深對白：無數語言中，我最想了解的是你的語言
Netflix 影集《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎與高允貞主演，一開播就直衝排行榜冠軍寶座！故事講述一位翻譯員與女明星的浪漫愛情故事。劇集更橫跨 4 個國家取景，網友紛紛表示「人靚景靚！」
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
《盈警》中國神華(01088.HK)煤炭均價下降 去年純利預減6.3%-14.7%
中國神華(01088.HK)發盈警，預計2025年度純利介乎508億至558億人民幣，較上年度下降10.6%-18.6%，或相比經重述上年數據下降6.3%-14.7%。 2025年，集團生產經營態勢保持平穩，一體化運營核心優勢持續鞏固，但受行業供需形勢變化影響，集團煤炭銷售量及平均銷售價格下降，導致經營業績下降。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【Yahoo送戲飛】《得閑謹制》一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量！
《得閒謹制》（Gezhi Town）由正午陽光出品、孔笙執導、蘭曉龍編劇，主演肖戰憑藉底層鉗工莫得閒一角，演技獲壓倒性讚譽。在內地最新累計票房已衝破4億人民幣，《得閒謹製》也被觀眾及媒體譽為肖戰的「大銀幕代表作」。
韓聯：南韓JYP中國子公司將與騰訊音樂及CJ ENM合組合資
據韓聯社報道，南韓經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司北京傑偉品文化交流，將與騰訊音樂(01698)及南韓希傑娛樂(CJ ENM)合組合資公司「ONECEAD」，計劃拓展大中華市場。韓聯社引述JYP消息指出，新合資公司將由傑偉品與騰訊音樂共同成立的「NCC娛樂」，夥拍CJ ENM共同出資設立。至於「ONECEAD」名稱是結合JYP的企業理念「Leader in Entertainment」(引領娛樂產業)與CJ ENM的核心價值「ONLYONE」(唯一性)。新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C : HOME RACE》出道的中國男團的藝人經紀與營運管理業務。 (CW)
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
國際金價｜澳門英皇娛樂酒店 78公斤黃金地磚消失 英皇：與金價無關
近日金價屢創新高，有網民發現澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性「黃金大道」被撤走，惹來網民無限猜測，英皇酒店回覆指與金...
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。閱讀更多：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成市場消息指，位於灣仔軒尼詩道298號「298電腦特區商場」UG層一個雙號舖將於下周三（11日）假忠誠拍賣行進行拍賣，以10萬元開拍。該舖位建築面積約180方呎，以開拍價計，呎價約556元。代理表示，業主於2010年7月以235萬元買入舖位，惟單位已丟空約半年，業主並看淡後市，遂決定以低價推拍，務求盡快沽貨套現。若以開拍價與買入價比較，開價較其買入價大幅低約96%。此外，近日亦有網民在社交平台討論多個傳統電腦商場逐步式微的情况，指部分商場出現「十室九空」景象。除灣仔外，網民亦提及深水埗黃金電腦商場、同區的高登電腦中心及旺角電腦中心等，形容由以往人頭湧湧，如今已變成「死場」。網民分析，昔日「腦場」主要集中售賣電腦硬件、軟件，並提供「砌機」
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案