強烈候季風信號取消 下午天晴及非常乾燥

【on.cc東網專訊】天文台於今日(25日)上午11時45分取消強列季候風信號。乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之30左右。中午12時天文台錄得氣溫攝氏23度，相對濕度百分之26。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是5，強度屬於中等。

火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。預測本港地區下午及今晚天晴，下午非常乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來兩三日早上天氣清涼，日夜溫差頗大，持續天晴及非常乾燥。周末至下周初雲量逐漸增多。

另外，在今日中午12時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓，移入南海中南部。

