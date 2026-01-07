強烈季候風信號取消 未來一兩日早上持續寒冷

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，晚間天氣轉冷，天文台預計周二早上市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。入夜後氣溫明顯下降，中環海旁仍有不少旅客遊覽，有人毋懼寒冬繼續穿短裙，這個小朋友比較怕冷，由頭包到腳。季候風來臨都無阻他們刺激味蕾的心，雪糕車前大排長龍，她就認為天氣可以更冷。台灣旅客Melody：「我希望冷一點，因為我帶的衣服都很厚，(溫度)其實與台灣差不多，幾乎一樣的天氣。(明天冷的話，你還會吃冰淇淋嗎？)應該還是可以，真的沒有很冷。」吳先生：「現在穿較厚的衣服，毛衣、內衣也足夠保暖。(忽冷忽熱會否擔心影響健康？)我平日有運動，不太擔心。」天文台預計，冬季季候風逐漸影響廣東沿岸，未來數日天氣寒冷，日夜溫差頗大。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三、四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。」未來兩三日日間天氣乾燥，天文台呼籲市民小心火種。 #要聞

