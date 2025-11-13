強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 13 度｜Yahoo

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋鳳凰將於台灣南部登陸，本港在乾燥東北季候風下有不錯的天氣，直至下周初都有陽光。不過天文台提醒，預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中下周三（19 日）氣溫會降至最低 16 度。
天文台預測，明日（13 日）部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎 20 至 24 度；後日周五（14 日）同樣部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎 20 至 25 度。
研究：南海水溫趨勢向上 深秋有颱風機會增
熱帶氣旋鳳凰令天文台今年內第 14 次發出熱帶氣旋警告，再次刷新自 1946 年戰後以來年內「掛波」次數的最高紀錄。天文台在昨日的「天氣隨筆」表示，今年有 11 個熱帶氣旋進入香港 500 公里範圍內，平了戰後以來的紀錄，與 1967 年及 1974 年並列。
天文台並且統計，戰後以來共有 20 個熱帶氣旋曾於 11 至 12 月期間令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，而當中一半均在 2000 年或之後發生。其中一個原因，是在氣候變化背景下，南海海水溫度整體呈長期上升趨勢，有利熱帶氣旋形成及維持強度。
至於根據目前的中長期電腦模式預測，今年 11 月餘下時間至 12 月初南海北部出現熱帶氣旋的機會會較低。
