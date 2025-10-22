強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
其他人也在看
天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
【Now新聞台】(10月21日，18:20)天文台表示，所有熱帶氣旋警告信號取消，並發出強烈季候風信號。天文台指，風神繼續遠離本港，但受東北季候風影響，本港離岸及高地仍然吹強風。海面有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今晚及未來一兩日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(15:45)天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(07:47)天文台表示， 三號強風信號至少維持至下午6時，風神會將逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。(05:30)社署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務now.com 新聞 ・ 1 天前
萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事
今年萬聖節節目豐富，除有開篷巴士團，香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊，大家可登上開篷特色電車，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，了解儀式背後的文化與人情，道盡「鬼故事」以外的價值與意義，是別具意義的萬聖節好去處。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
海爾智家擬拆卡奧斯港掛牌
海爾智家（6690.HK）據報考慮明年分拆物聯網子公司卡奧斯（COSMOPlat）在港上市，預期集資約5億美元（約39億港元）。信報財經新聞 ・ 7 小時前
霜降2025｜秋冬進補不用花大錢！中醫警告：忌食辛辣燒烤 公開霜降養生大法
二十四節氣｜霜降養生重保暖 中醫教兩款平價湯水食譜進補 雖然霜降在香港並沒有降霜，但溫差明顯進一步下降，人們常說秋冬養生應以滋補為主，但滋補是否一定要貴？這次找來註冊中醫師譚莉英分享一下二十四節氣霜降心得！Yahoo Food ・ 15 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差Yahoo OMG Videos ・ 9 小時前
開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗
【on.cc東網專訊】政府指至今已有587間學校出現流感，希望更多學校盡快安排學生進行的要接種討好家長亦應盡快接種。on.cc 東網 ・ 11 小時前
【中環解密】林峯化身「寡人」穿越港鐵站
潮流興玩時空穿梭，港鐵（00066）推出全新未來新鐵路項目的品牌宣傳企劃，由藝人林峯重新演繹電視劇《尋秦記》經典角色「寡人」，穿越過去、現在與未來的港鐵站。 是次鐵路版本《尋．未來記》中，林峯飾演的「寡人」穿越時空至現代港鐵站，碰巧遇上悠閒地上學的女學生。當寡人獲悉她有屯馬線與東鐵線的列車服務相助，生活變得更便捷後，寡人亦為此高呼驚奇！寡人更以神駒「屯馬」及神兵「東鐵」作比喻，正為得此卓越的交通工具而振奮。 隨後再次穿越到未來古洞站，遇到「打波先嚟落雨的四眼仔」成年版鄭仲軒，重現經典廣告一幕；面對惡劣天氣，仍能保持樂觀心態，皆因未來有古洞站，能體驗東鐵線與北環線無縫連接。廣告最後更出現神秘彩蛋經典熒幕情侶鍾嘉欣高呼「管家佬」的故事，為廣告下集埋下伏線。信報財經新聞 ・ 1 天前
股東大會｜信置黃永光：港樓6大利好因素 「阿爺有三個好大力支持香港的政策」
信和置業（0083.HK）今日舉行股東跨年大會，信和置業主席黃永光發表本港樓市利好論，指出香港樓市有6大利好因素，睇好本港樓市前景，並提到：「只要香港好，任何商業都會好，生意就會好，所以集團會支持中國、支持香港，配合中港政策」。BossMind ・ 9 小時前
開學至今錄12宗兒童流感嚴重個案 盧寵茂：疫苗早打不會遲
【Now新聞台】本港處於夏季流感高峰期，開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括1人死亡。醫務衞生局局長盧寵茂指，今年夏季流感期延遲開始，可能會延續至與冬季流感期重疊，呼籲家長盡快帶小朋友接種流感疫苗。 醫務衞生局局長盧寵茂：「特別是較小的小朋友，6個月以上的接種率仍然相對偏低，希望所有家長盡快帶這些小朋友打流感疫苗。記住早打不會遲，10月就最合時，希望大家盡快去接種。」#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
舒淇「千禧辣妹小背心」大流行！千禧代與Z世代的共鳴處，露腰上衣＋低腰牛仔褲又帥又辣
舒淇參演 Netflix 台劇《回魂計》登上熱播冠軍，出色的演技備受好評，最近亦積極出席各項時尚活動，優雅穿搭配上逆齡美貌，美得讓人驚豔。除了最近的美照，網民近日翻出舒淇年輕時的照片，當中「千禧辣妹背心」讓 Gen Z 們超有共鳴！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
王文濤與歐盟貿易委員會談 就出口管制對華電動車反補貼案等交換意見
中國商務部部長王文濤昨日(21日)應約與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談，就出口管制及歐盟對華電動汽車反補貼案等中歐經貿重點議題深入交換意見。 王文濤表示，中方願與歐方共同努力，積極落實中歐領導人經貿共識，推動中歐經貿關係健康穩定發展。關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。 關於安世半導體問題，王文濤表示，中方堅決反對泛化「國家安全」概念，希望歐方發揮重要的建設性作用，敦促荷方堅持契約精神和市場原則，從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，盡快提出妥善解決辦法。 謝夫喬維奇表示，歐方願與中方共同落實歐中領導人系列經貿共識，妥處經貿摩擦。歐方理解中方出於國家安全和國際共同安全考慮，出台稀土相關出口管制措施。措施實施過程中，冀中方可加快審批歐企申請。關於安世半導體問題，歐方願在必要時積極協助荷中雙方加強溝通，盡快找到解決辦法，共同維護全球產供鏈穩定。 此外，雙方同意按照第二十五次中歐領導人會晤共識，盡快在布魯塞爾召開「升級版」中歐出口管制對話AASTOCKS ・ 16 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
機場兩死｜外界關注 4 涉事人員可離港 江玉歡促留港助查 蕭倩文籲考慮沒收旅遊證件｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世，至今有待民航意外調查機構及警方調查。外界關注 4 名涉事機組人員會否離港，協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，政府應嚴肅處理，以往有工業意外懷疑涉案人士，離港後沒有回來，因此無法檢控，她認為政府應考慮沒收旅遊證件，或限制一段時間不能離港。立法會議員江玉歡指，除非有法庭該命令，否則不能非法禁錮。她希望機長或副機長盡量留港協助調查，又說很同情家屬，願意提供法律意見和協助與各政府部門溝通。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內地逾4千人侵犯個資遭起訴 部分涉緬電騙案
【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周一（20日）發布消息，今年前三季度全國檢察機關共起訴約2,100宗侵犯公民個人訊息犯罪，涉及約4,400人。檢察辦案發現，相關犯罪呈現一些新特點新趨勢值得關注，包括根據「市場需求」瞄準特定對象，犯罪手段更趨智能化隱蔽化，而網on.cc 東網 ・ 11 小時前
郭富城寵妻砸700萬！為方媛生三胎訂「天價月子中心」 停工陪產給頂級呵護
天王嫂方媛近日公開第三胎待產計畫，選擇入住香港頂級月子中心，預訂56天要價約179萬港幣（約新台幣740萬元）的「女王套餐」。從環境到服務都極盡講究，與前兩胎在家由月嫂照顧的方式不同，這次全面升級，引發外界關注。姊妹淘 ・ 10 小時前
田北辰原本擬繼續參選立會 反思終交棒 回顧今屆表現：仲點做壞孩子呀？ ｜Yahoo
立法會撤回了「告別議案」，一眾議員已經沒有機會趁任期完結在會議紀錄留下感言。現時已經陸續有議員透過其他場合總結，其中早前宣布不再參選的實政圓桌立法會議員，75 歲田北辰今早（22 日）就在電台節目中表示，他原先希望繼續參選，又認為自己勝算比接班人更大，但他見到議會內其他同事一個一個退選，就令他反思「到底我係咪睇少咗我嘅手足？」他又評估，今年退下可能是未來 8 年的最佳時機，為了實政圓桌的日後發展，決定「交棒」予地區總幹事莊豪鋒參加新界西北直選，「老實講我呢世人，娶咗一個老婆，生咗四個細路，有八個孫，仲生咗間 G2000，現在如果實政圓桌都可以一直維持落去，對我嚟講，一生不枉此行。」Yahoo新聞 ・ 11 小時前
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前