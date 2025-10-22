強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度

【Now新聞台】(10月21日，18:20)天文台表示，所有熱帶氣旋警告信號取消，並發出強烈季候風信號。天文台指，風神繼續遠離本港，但受東北季候風影響，本港離岸及高地仍然吹強風。海面有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今晚及未來一兩日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(15:45)天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(07:47)天文台表示， 三號強風信號至少維持至下午6時，風神會將逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。(05:30)社署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務

now.com 新聞 ・ 1 天前