強積金數據「送中」疑雲 積金易承辦商電盈設佛山中心 方保僑：加密查閱 外洩風險低︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】，積金局駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶資料儲存於香港境內伺服器。不過，《Yahoo新聞》向積金局追問到有否任何外判服務與佛山有關，人員可否從境外遙距進入香港境內伺服器，查閱或操作用戶數據，積金局則表示沒有補充。「積金易」平台專家小組成員方保僑接受《Yahoo新聞》訪問時則透露，「積金易」平台承辦商電訊盈科在佛山設電話服務中心，人員可經加密通道遙距進入香港境內資料庫查閱資料。《Yahoo新聞》向電訊盈科企業方案查詢在佛山是否有人員可查閱強積金資料，集團沒有正面回覆，僅稱「積金易」用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，只有獲授權的專職人員方可查閱。
方保僑：資料外洩風險較低
「積金易」平台專家小組成員、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《Yahoo新聞》查詢時表示，除「積金易」項目外，據他所知，積金局亦將一支客戶服務團隊外判予電訊盈科企業方案承辦，並在佛山設立電話服務中心。他說，當有人致電查詢資料時，在佛山的電話服務中心人員會經加密通道，遙距進入香港境內資料庫查閱資料，認為資料外洩風險較低，已經查閱後會刪除，「過程中會有加密，第二是佢哋睇完資料後，資料係唔會留返喺部機度」。他補充，要界定相關做法是否「數據過河」則屬灰色地帶。
本港多間企業境外設電話中心
方保僑也謂，現時本港很多電訊商、銀行，甚至航空公司已在境外設立電話服務中心，「好多CS一聽都知未必係香港人，可能廣州人、內地人、菲律賓人都有，一啲都唔出奇」，原因是香港人工高，電話服務中心需 24 小時運作，人手競爭上較難。他指，業界遙距進入香港伺服器時，數據保安方面都會經加密方式處理。他強調，積金局等機構與外判承辦商一般須簽保密協議，確保資料不會外洩，中間操作通道須加密，確保不會中途被攔截，並須遵守《個人資料（私隱）條例》及內地法規。
積金局 2021 年初向電訊盈科企業方案批出設計、構建和營運積金易平台的合約。合約期包括實施期兩年及營運／保養期七年，並可延長一至三年。中國企業工商信息查詢平台「企查查」資料顯示，佛山電訊盈科科技有限公司於 2023 年 9 月成證，法定代表人為麥志輝。麥志輝是香港電訊商業客戶業務中國區副總裁，在電訊盈科及香港電訊服務超過 30 年，2000 年初為集團開拓中國業務，先後在電訊盈科及香港電訊多家在國內的合資公司及子公司任職，為香港電訊在中國業務的主要管理人員。
電盈：基於安全考慮 不便透露詳情
《Yahoo新聞》向電訊盈科企業方案查詢是否在佛山設立電話服務中心，或當地是否有人員可查閱或操作強積金資料等，集團沒有正面回覆，只稱在「積金易」項目上， 集團將所有「積金易」用戶數據及資料儲存於香港境內的伺服器，嚴格執行「積金易」平台所有用戶數據及資料儲存、權限規定以及相關保安措施的嚴謹要求。有關規定包括與行業營運模式相符的做法，包括只有獲授權的專職人員，方可在資料保密區內根據既定的系統操作程序，查閱儲存於香港境內伺服器的指定個案資料。但基於保障數據及資料安全的考慮，集團不便透露進一步詳情。
集團強調，嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》規定，並緊守積金易平台公司在用戶數據及資料保安措施方面的規定，確保用戶資料私隱、保密性及安全獲得妥善保障。
