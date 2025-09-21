強積金用戶資料「送中」？網傳積金局資料送佛山整合 積金易批不實：用戶數據存香港境內伺服器

【Yahoo新聞報道】有自稱是積金局員工在社交平台發帖，指積金局以提升效率為由，將大量強積金資料外判予佛山服務商做資料整合，形容是「將香港人嘅個人資料送中」，擔心一旦個人資料外洩，難以問責，帖文掀起熱議。積金局積金易平台有限公司回覆《Yahoo新聞》查詢時，駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。《Yahoo新聞》亦曾聯絡發帖網民，但暫未回覆。

至於積金局有否任何外判服務與佛山有關，《Yahoo新聞》已向局方查詢，正待回覆。

有自稱是積金局內部人員的網民在Threads發帖，指積金局最近將大量強積金資料外判予佛山做資料整合。

自稱積金局內部人員：敏感資料就咁送去大陸

該名自稱是積金局內部人員的網民在Threads發帖稱，積金局最近將大量市民的強積金資料轉移至佛山進行整合，「話就話提升效率，但其實係變相將香港人嘅個人資料送中」。又指局方沒有諮詢前線員工，內部通告亦含糊其辭，有員工欲了解情況，上師則稱「商業機密唔方便透露」。

發帖人直言，強積金戶口資料包括用戶身份證號碼、收入、家庭狀況及投資偏好，「呢啲敏感資料就咁送去大陸，真係好難令人安心」。又質疑佛山並非內地一線城市，「連數據保護法規都唔知跟邊套。萬一資料外洩，邊個負責？」

積金局：對網上惡意發放不實資訊表遺憾

《Yahoo新聞》向積金局查詢對有關說法有何回應、過往曾否外判予其他國家或地區的服務商進行資料整合等。其附屬的積金易平台有限公司回覆指，有關說法不實及誤導，對於有人在網上惡意發放不實及誤導資訊表示遺憾。

發言人強調，積金局和積金易公司高度重視用戶個人私隱及數據安全，規定「積金易」平台所有用戶數據及資料均儲存在香港境內的伺服器，並受到高規格的保安措施保護。有關安排符合私穩條例的規定。

發言人又表示，積金易公司對處理用戶資料設有嚴格的權限規定及監督安排，只容許獲得有效授權的專職人員僅作處理用戶行政指令的用途。獲授權人員只可在積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱伺服器內與個案有關的指定資料，作業模式與行業的營運做法一致。