強積金資產增至1.5萬億 今年首三季總供款額25%屬自願性供款

【on.cc東網專訊】積金局主席劉麥嘉軒發表網誌稱，強積金制度於2000年12月1日正式實施，25年間強積金的總資產已增至1.5萬億元，2025年初至今的淨投資回報率約15%。

她表示，自強積金實施以來截至今年10月底，各類基金的年率化投資表現均錄得正回報，而佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金，更分別平均錄得240%及200%累積淨回報，或5%及4.5%年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。除強制性供款以外，愈來愈多打工仔女和僱主亦會作出自願性供款，今年首三季的強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前同期的比例增長近一倍。

廣告 廣告

2017年推出的預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金），採取分散投資的原則，並設有收費上限，有助提升退休儲備。自推出以來，DIS旗下的核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹，成績令人鼓舞。隨着強積金計劃加入「積金易」平台，DIS的收費上限進一步降低，變相增加淨投資回報。

私營退休金電子平台「積金易」去年6月開始投入運作，當強積金計劃加入平台後，行政費不可高於「積金易」目前37點子（0.37%）的收費水平，減費惠及超過一千萬個計劃成員帳戶，佔整體計劃成員帳戶逾九成。「積金易」能直接降低強積金的行政費，隨着愈來愈多人使用該電子方式管理強積金，劉麥嘉軒表示有信心行政費未來能夠進一步降低，令所有計劃成員受惠。

另外，隨着今年5月1日取消強積金對沖安排正式生效，有助壯大打工仔女的退休儲備。展望將來，積金局會繼續推進多項措施，包括實施強積金「全自由行」，推廣自願性供款，提高強積金最低及最高供款入息水平和優化DIS。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】