強颱樺加沙登陸廣東 狂風暴雨雨重創中國南方

（法新社陽江24日電） 強烈颱風樺加沙今天登陸廣東省，挾帶猛烈風勢、強降雨與巨浪侵襲中國南方。

樺加沙以高達每小時145公里的風速，席捲擁有數千萬人口的廣東省。

法新社記者在受災城市陽江現場看到雜物隨風飛舞，狂風將建築物上的廣告牌吹落。

數小時前，樺加沙掃過香港，這個人口稠密城市的氣象局，將樺加沙列為今年西北太平洋最強的風暴。