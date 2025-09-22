強颱風來襲在即 動物機構阿棍屋急替逾100隻狗狗尋暫託避風

【動物專訊】天文台預測下周三（24日）的「樺加沙」將達到強颱風的級別，屆時本港離岸及高地將吹十級暴風。颱風來勢洶洶，對於收留了許多無家的貓狗場來說，又是一次重大的考驗。由於這些貓狗場往往位於偏僻或是低窪地區，往往面對嚴重水浸等問題。收留了200多隻狗狗的非牟利動物機構阿棍屋，負責人ivy表示，其舊的貓狗場位於低窪位置，颱風來到的時候往往水浸嚴重，他們現緊急為貓狗急尋暫托，好讓狗狗避免受到影響，現時仍有逾100隻較年長及體型較大的狗狗仍未找到暫託，現緊急呼籲希望有心人可以協助。

Ivy表示，阿棍屋的位置在低潌地區，所以她都作定最壞打算，因為每次都一定水浸，而且比之前更嚴重。阿棍屋今次做定準備，並呼籲義工及好心人協助，暫托場的貓狗，好讓他們避免受水浸影響。

她表示，今次非常感恩，獲得義工及市民一呼百應，大家齊心合力幫忙暫託，為毛孩提供一個避風港，也能短暫感受家庭溫暖，現已有50隻狗狗安全順利到達暫託家庭。她們亦感謝義工們從中相助，幫忙聯絡各方，成就了毛孩的平安，再次感謝義載司機，不辭勞苦，走遍港九新界，讓毛孩順利到達暫託家庭。

但該場尚有逾百隻年紀大、體弱及性格較不穩定的狗狗，尚未找到暫托，Ivy希望嘗試為這些難度較高的狗狗急尋暫托。而Ivy在颱風期間，仍會留守場內照顧留在場內的動物。如可協助的人士，可透過facebook或ig 專頁聯絡阿棍屋。

強颱風吹襲在即，阿棍屋急為場內狗狗尋暫托家庭應急。

