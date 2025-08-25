強颱風劍魚襲海南後料今登陸越南 逾58萬人疏散

【on.cc東網專訊】中國中央氣象台周一（25日）繼續發布颱風橙色預警，在強颱風「劍魚」從海南三亞到樂東一帶近海擦過後，預計趨向越南中北部沿海，周一傍晚到夜間登陸越南榮市附近一帶沿海，之後強度快速減弱。「劍魚」在海南多地引發險情，目前已疏散逾3萬人，多株樹木被大風刮倒，橫亘在主幹道路中央，阻礙交通。在越南，部分地區已關閉機場，學校停課，並疏逾58萬人。

「劍魚」的中心已於周一凌晨由南海中西部海面移入北部灣，早上5時位於越南榮市偏東方向約230公里的北部灣南部海面上，中心附近最大風力有14級，中心最低氣壓為950百帕，七級風圈半徑200至360公里，十級風圈半徑100至120公里，十二級風圈半徑50至60公里。中國雲南東南部、廣西南部、廣東西南部沿海、海南島大部等地部分地區，周一早上8時至周二（26日）早上8時料有大到暴雨，其中廣西南部沿海、海南島南部等地部分地區有100至130毫米大暴雨。

中國水利部日前滾動會商研判「劍魚」行進路徑、影響範圍和全國雨水情形勢，周日（24日）針對廣東、廣西、海南三省區啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出兩個工作組赴廣東、海南協助指導颱風暴雨洪水防禦工作。受「劍魚」帶來的風雨影響，預計海南昌化江、萬泉河、南渡江以及粵東沿海、桂南沿海諸河將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分河流可能發生超警以上洪水。

越南政府周日晚警告，這是一場極其危險、且快速移動的颱風，料帶來暴雨、洪水和山體滑坡。

