強颱風樺加沙下周逼近 天文台：強度或與當年天鴿及山竹襲港時相若(高詩敏報道)

【Now新聞台】天文台預告強颱風樺加沙下周中有機會以超強颱風強度逼近香港，而受風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與超強颱風天鴿及山竹吹襲時相若。

剛遠離的「米娜」是今年第十個需要「掛波」的熱帶氣旋，並打破自1946年以來首九個月發出熱帶氣旋警告信號的最多次數紀錄。

不過颱風陸續有來。天文台預測強颱風樺加沙在未來一兩日移向呂宋海峽一帶，並顯著增強，有機會保持超強颱風的強度，在下周中期靠近廣東沿岸；預料受風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與天鴿及山竹襲港時相若。

天文台科學主任林沁宜：「周一受其外圍下沉氣流影響，天氣仍比較酷熱些，但周二及周三隨著其逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，天氣會逐漸轉壞，周三天氣會比較惡劣些，狂風大驟雨、雷暴及吹暴風、烈風程度的風。若要相比(樺加沙)就與2017年天鴿或2018年山竹都是較高的颱風。」

天文台提醒市民做好防風及防水浸準備。

多間航空公司包括國泰航空、香港快運及大灣區航空等，都因應樺加沙逼近，容許乘客免費更改原訂下周二至下周四出發的機票。而香港航空亦預料屆時離港及抵港的航班可能受到延誤或取消。

