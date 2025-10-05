強颱風麥德姆吹襲 文昌市海水倒灌淹浸民房

【on.cc東網專訊】強颱風「麥德姆」周日（5日）持續吹襲廣東和海南沿海地區，出現風高浪急等情況。海南文昌市鋪前漁港附近海水倒灌，淹浸沿岸街道、商舖和民居等。

海南氣象部門表示，上周六（4日）至周日海南島東北部到北部沿海料出現60至180厘米「風暴增水」，海口市和文昌市的風暴潮預警級別為紅色。「風暴增水」即是「風暴潮」，是颱風引起海面異常上升現象，導致海水倒灌內陸，可能會造成嚴重破壞和損失。文昌市鋪前漁港周日受狂風吹襲，海面大浪不斷拍打岸邊護欄，海水持續衝入街道，有地下樓層的民居水浸，街道水浸深度達私家車半個車輪。

廣告 廣告

位於雷州半島東海岸的廣東省徐聞外羅港目前處於10級風圈，受「麥德姆」靠近影響，海岸邊風大雨急，海浪不斷拍打漁港，當地危險地區群眾已全部轉移。海面掀起大浪，多艘漁船在海邊載浮載沉，沿岸樹木需用多條竹竿支撐，才能免於吹斷。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】