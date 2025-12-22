宏福苑五級火｜情緒支援熱線
彎曲山徑輕鬆飛過！ DJI Neo 2 全向避障實飛「零炸機」
售價低至 HK$1,669。
更新：DJI Neo 2 實測體驗
DJI Neo 2 主打千元級小型空拍機就有全向避障能力，這是完完全全解決了初代用戶最大的問題。因為 DJI Neo 的細小機身，配合主動跟拍飛行能力，是相當適合用來記錄越野跑、騎乘等運動，帶來極速穿梭林間和馬路的動感畫面。
小編就把 DJI Neo 2 帶到著名的「彩虹欄桿」練跑，新增的前視雷射電達以及全向單目視覺系統，結合原本就有的下視紅外線感應器，讓 Neo 2 可以「看清」山徑的彎曲路線和突然伸出來的樹枝樹葉等。特別是在下坡路段，初代 DJI Neo 非常容易因為未能分辨而炸機，影響用戶前進節奏；Neo 2 就能順著山路自動避障飛行，真正做到自動跟拍，小編只需要專心往前跑就可以，不需要擔心要突然回頭救機。
配合新增的手勢操作功能，Neo 2 更可以在省略控制器的情況下做到更多精細操作，包括跟拍的距離和角度，對於追求行裝盡量簡便的跑友和騎士來說，更是不可多得的實用升級！
DJI Neo 2 規格介紹
去年登場的全包槳式四軸無人機 DJI Neo 大大降低了航拍的門檻，如今其後繼產品 DJI Neo 2 正式到來，令人驚喜的是它又有了頗多實質性的升級。對比僅 135g 的初代 Neo，二代微微增重來到了 151g（含槳葉防護罩在內），但仍遠在 250g 的強制註冊標準之下。這點重量換來了諸多改進，其中最重要的一點便是全向避障。Neo 2 擁有全向單目視覺系統，同時內建了前視雷射雷達與下視紅外線感應器。這能大幅提升跟拍時的安全性，非常有利於提升初學者的信心。
與此同時，裝置的最大跟隨速度也提高到了 12m/s，標配的 Wi-Fi 圖傳有效距離亦增至 500 公尺（若使用數位影像傳輸模組可增至 10 公里）。雲台結構也從之前的單軸升級到了雙軸，拍攝穩定性會有更多保障。還有一項對新手友好的賣點是，Neo 2 能實現「掌控飛行」。即便沒有遙控器，你也能利用單手或雙手手勢直覺地調節飛行方向和距離，並可讓飛行器尋掌降落。在此基礎上還有語音操控，若有進階需求，更可選配手掣式控制器甚至飛行眼鏡 + 搖桿組合，以達到更靈活的操作或類似 FPV 的飛行體驗。
DJI Neo 2 搭載了一顆 1/2 英寸 12MP 感光元件，輔以等效 16.5mm f/2.2 鏡頭，常規模式下可拍攝最高 4K 60p 橫向及 2.7K 60p 直向影片。在搭配遙控器的前提下，它也能以裁切 4K 進行 100fps 慢動作錄影，另外影片的最大資料傳輸速率為 80Mbps。安裝槳葉保護罩時，裝置的續航力約為 17 分鐘，最長滯空停留時間可達到 16.5 分鐘，最大抗風速度為 10.7m/s。值得一提的是，這次廠方直接給了 49GB 內建儲存。盡管依然不支援記憶卡擴充，但相比僅有 22GB 的初代，容量已經增加許多了。
和過去一樣，DJI Neo 2 照例提供了多種不同購買選項，各位可視自己的需要購買。
DJI Neo 2 單機版
飛行器、1 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩等配件
定價 HK$1,669
DJI Neo 暢飛套裝（僅飛行器）
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家等配件
定價 HK$2,229
DJI Neo 暢飛套裝
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家、RC-N3 遙控器、數位影像傳輸模組等配件
定價 HK$2,789
DJI Neo 體感暢飛套裝
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家、數位影像傳輸模組、飛行眼鏡 N3、穿越搖桿 3 等配件
定價 HK$4,129
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 6 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 6 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 12 小時前
李嘉誠正在重塑其商業帝國 在時代變遷中推動代際轉型
今年，李嘉誠及其家族把勢將徹底改變其商業帝國的一系列交易提上了議程。Bloomberg ・ 8 小時前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
交還公屋爆罰款$3,513風波？ 房署要求還原「千年文物」水龍頭 網民鬧爆：玩嘢啦！搶錢！
公屋居民向房屋署交回單位時，一般須就曾改動過的位置或設備還原，否則會被要求賠償。近日有一名大圍顯耀邨的住戶在Facebook「公屋討論區」群組出帖，表示即將交還公屋，惟房署主任檢查時指單位水龍頭曾更換，需還原原款，否則罰款3,513元。他其後到五金舖查詢，店方稱相關款式已難以尋找，無計可施下，唯有在群組求助。28Hse.com ・ 4 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 5 小時前
日本央行激進升息震動全球市場！專家：日元陷入干預「危險區」
日本央行 (BOJ) 上周五 (19 日) 宣布升息 1 碼至 0.75%，創 1990 年以來最高水平，標誌著其持續近 30 年的超寬鬆貨幣政策時代正式終結。這項決策不僅引發全球金融市場劇烈波動，更將日元匯率推入干預「危險區」，揭露出日本經濟深層的結構性矛盾。鉅亨網 ・ 14 小時前
MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮
在剛圓滿落幕的 MMA 頒獎禮上，BLACKPINK Jennie 幾個黑白裙裝造型震撼全場！除了她的女皇級舞台表現贏盡掌聲之外，時尚迷的目光都鎖定在她的得獎戰衣，是來自Vivienne Westwood的婚紗以及那條標誌性的土星珍珠頸鏈！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚
近年內地機械人技術和產業發展迅速，6部宇樹科技旗下的人形機械人日前亮相歌手王力宏成都演唱會伴舞，並流暢地完成「側空翻」等複雜動作，由於畫面太過震撼，連全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）看到後，亦忍不住在社交平台X發文讚好，以一句「Impressive」去形容，隨即成為科技界熱話。信報財經新聞 ・ 19 小時前
炎明熹復古叛逆風格新鮮感滿滿 網民大讚：完全carry到新造型
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，嚟緊12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。喺理工大學修讀時裝學系嘅Gigi，過往不時以鄰家女孩形象出現，不過近日就作出新嘗試，成功獲得網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
男生最有魅力喜好排名Top15！女生眼中識影相、煮嘢食竟然是不第1位？鍾意游水、行山的陽光男孩不在五大
社交平台上一份針對男性嗜好的排行榜引發熱議，列出 15 種女性公認最有吸引力的男性興趣，不僅讓網友直呼意外，也掀起了一波討論狂潮。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 1 天前
中國海南封關保時捷Cayenne價格砍半！新華社：購買有一大前提
週六（20 日），中國熱議話題「# 海南封關 120 多萬（保時捷）卡宴（Cayenne）只要 60 萬 #」衝上熱搜，掀起網友熱烈討論。隨著海南自貿港「零關稅」進口車政策正式落地，不少人幻想可以趁機購買豪車享受巨額折扣，但實際政策對普通消費者有限制。鉅亨網 ・ 1 天前
國二隨便報名選秀就奪冠！ 清原果耶動作戲讓人看呆！
說真的，清原果耶的起步聽起來超像命中註定～😏 2002年出生在大阪府，B型血，身高162cm，現在才23歲。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
港樓24%買家屬內地客入市咩心態？代理：2026年樓市唔跌已非常好
全新環節，不定期邀請嘉賓訪問，探討香港樓市生態。第一集，節目邀請湯姆港房創始人陳榮強先生（湯姆），一同探討內地買家對香港樓市的影響。28Hse.com ・ 1 天前