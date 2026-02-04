形容北都發展如「賣樓」 議員：有樓花有現貨但唔知幾時交樓

【on.cc東網專訊】政府早前曾提出在灣仔北海濱用地建設展館，發展局表示，聽取立法會及社會意見，以及考慮工作調配優次後，認為目前並非適合時機推展有關項目。當局指現時會在中環展城館設置北都專區展覽，以及在不同新發展區的社區聯絡中心加入展覽設施。有議員形容北都發展就如「賣樓」，客人想知道何時「交樓」；當局指有在網上及不同場合提供相關數字。亦有議員建議，利用「Labubu」、「哪吒」等現有IP（智慧財產），用動畫方式宣傳北都。

廣告 廣告

發展局局長甯漢豪今日（4日）在立法會回應質詢時表示，設立大型建設計劃展館可讓社會了解並支持北都作為香港戰略增長區的發展；招商引資集中展示北都潛力，推動企業參與建設，吸引企業落戶，推動產業集聚。她指政府早前曾提出在灣仔北海濱用地建設展館，聽取立法會及社會意見，以及考慮工作調配優次後，認為現階段並非適合時機推展有關項目。

她指項目未能配合北都現時招商引資的迫切需要，若純粹為向市民介紹政府近年亦有在中環展城館設置北都專區展覽；若為招商引資，有興趣企業期望近距離了解並進行實地考察。她續指，現時有在新發展區設置社區聯絡中心，當中粉嶺北及河套的中心設有展覽設施；今年第一季左右會搬遷擴建洪水橋社區聯絡中心，並加入展覽設施。

議員林筱魯形容北都發展就如「賣樓」，現時既有「樓花」亦有「現樓」，因此認同需要設立展館。但他認為買樓的客人亦想知道何時「交樓」，關注政府各藍圖計劃會否交代何時能夠「交樓」。甯漢豪表示，政府現時經常發布數字，例如有多少土地已經徵收及平整、有多少樓房已經建成，5及10年後預料推展等數字，有在網上及不同場合提供，在展館亦會提供。

議員李鎮強建議發展局與不同局和部門合作，利用「Labubu」、「哪吒」等現有IP（智慧財產），用動畫方式宣傳北都。甯漢豪表示審視和參考意見，重申目前的推廣方式多元，有走進社區、走出香港。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】