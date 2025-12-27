形容21年議員生涯是奇妙之旅 梁君彥：新一屆議員並非打份工

【on.cc東網專訊】即將卸任的立法會主席梁君彥形容過去21年議員職責是奇妙之旅，又寄語新一屆議員並非「打份工」或為了個人榮耀，要以國家及香港利益為依歸，才能貼地服務市民。

梁君彥在電台節目《香港家書》表示，由04年起擔任議員，過去9年出任立法會主席，參與發展經濟及改善民生工作，帶領議會無懼、無偏、無私協助中央及特區政府，克服新冠疫情，令議會回復理性，完善選舉制度及處理「老大難」問題，行政立法關係達到歷史新高。

廣告 廣告

他指立法會作為特區管治團隊的重要組成部分，有責任協助特區政府準確把握發展方向，出謀獻策，回答好試題。他相信新一屆議員會憑著專業知識、寶貴經驗、人脈和資源，對市民、業界和香港的了解，在堅持和完善行政主導的前提下，發揮立法會的憲制職能，全面全力支持特區政府推動香港變革創新。

回望21年議員生涯，梁表示感到非常光榮和感恩，又指立法會秘書處已經為新一屆候任議員舉行簡介會，協助他們熟習議會運作，盡快「埋位工作」。他指議員的職責任重道遠，不是「打份工」，不是為自己個人榮耀去做，而是以國家和香港的整體利益為依歸，亦要虛心學習，才能夠貼地服務市民，這是國家和全港市民對立法會的殷切期望。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】