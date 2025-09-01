香港小姐 2025 決賽 8 大重點
彩明街市翻新重開 營運商﹕租金無減但合理
【on.cc東網專訊】歷經兩個月翻新，位於調景嶺的彩明街市今日(9月1日)重新投入服務。街市由建華集團旗下的「香港街市」營運，重開後推出數個獎賞活動，並提供全面提供可生物降解膠袋，場內每個檔口放置廚餘收集桶，同時引入發泡膠冷壓機，將發泡膠回收再造。
建華集團主席凌偉業指，在目前市道下要與商戶共度時艱，雖未有減租，但強調租金屬於市場合理水平，又指街市為商戶提供裝修及市場推廣等支援，適合剛創業的商戶，相信商戶平衡過租金才會租用，而集團生意受市道差影響，但市民對民生商品仍然有需求，集團會在經濟低迷時裝備好，等待好轉。
凌表示，是次翻新以「彩色」和明亮為主題，並融入摺紙藝術，以期營造活力及歡樂氣氛，而街市亦是全港第一個每天捐贈新鮮餸菜包的街市，並與基督教家庭服務中心合作，每日為附近過渡性房屋家庭提供100份新鮮餸菜包，支持基層生活。
街市於重開後推出包括抽獎、樂悠卡專屬優惠以及電子印花換禮品等獎賞活動，並計劃於本月15日登陸「香港街市Eshop」平台，供顧客網上選購乾濕貨及各類食材，且為西貢及將軍澳多區居民提供2小時內送達服務。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 1 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 22 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 3 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 2 小時前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上
古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 8 小時前
林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛
林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大角咀美食2025〡大角咀美食推薦10間！米芝蓮泰北菜/情調歐陸菜/高質潮州菜
大角咀美食數不完，價錢親民又餐廳種類多選擇，絕對是周末好去處！香港租金向來高企，走進旺區常見都是一式一樣的連鎖食店，想去小食店不妨轉戰大角咀，大角咀凝聚一股新食力，不論打卡Cafe、地道台食還是東南亞美食都一應俱全，可以一日三餐都安排在大角咀！今個周末，不妨來大角咀覓食，讓平日辛勞的自己得到大滿足！Yahoo Food ・ 6 小時前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
即溶咖啡切忌用滾水沖！日本咖啡達人沖泡技巧全公開 冷熱水並用+黃金比例最緊要
即溶咖啡可說是方便快捷的咖啡選擇，尤其對忙碌的都市人。但原來許多人常常忽視了準確的沖泡技巧，導致咖啡味道不盡如人意。早前日本的電視節目，就公開了咖啡達人的完美沖泡方法，並強調即溶咖啡粉與熱水的黃金比例。更緊要的是切忌用滾水沖！Yahoo Food ・ 6 小時前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 1 天前
超人氣ON跑鞋 最低7折起入手明星同款！4大熱賣跑鞋推薦，劉德華都愛穿「這款」
走進東京街頭，你便會發現日本人腳上愈來愈常見的是一雙雙舒適又耐看的ON跑鞋。這個來自瑞士的品牌，憑藉舒適腳感與設計感十足的外型，已成功擄獲無數貴婦與明星的心。特別是在日圓匯率偏低的情況下，在日本入手相當划算，基本上能7折入手大熱款。不過又不一定非要飛去日本才能入手平價ON跑鞋，網購同樣能輕鬆以折扣價入手。以下即為大家盤點ON跑鞋的必買清單，輕鬆買到夢幻款！Yahoo Style HK ・ 6 小時前