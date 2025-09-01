彩明街市翻新重開 營運商﹕租金無減但合理

【on.cc東網專訊】歷經兩個月翻新，位於調景嶺的彩明街市今日(9月1日)重新投入服務。街市由建華集團旗下的「香港街市」營運，重開後推出數個獎賞活動，並提供全面提供可生物降解膠袋，場內每個檔口放置廚餘收集桶，同時引入發泡膠冷壓機，將發泡膠回收再造。

建華集團主席凌偉業指，在目前市道下要與商戶共度時艱，雖未有減租，但強調租金屬於市場合理水平，又指街市為商戶提供裝修及市場推廣等支援，適合剛創業的商戶，相信商戶平衡過租金才會租用，而集團生意受市道差影響，但市民對民生商品仍然有需求，集團會在經濟低迷時裝備好，等待好轉。

凌表示，是次翻新以「彩色」和明亮為主題，並融入摺紙藝術，以期營造活力及歡樂氣氛，而街市亦是全港第一個每天捐贈新鮮餸菜包的街市，並與基督教家庭服務中心合作，每日為附近過渡性房屋家庭提供100份新鮮餸菜包，支持基層生活。

街市於重開後推出包括抽獎、樂悠卡專屬優惠以及電子印花換禮品等獎賞活動，並計劃於本月15日登陸「香港街市Eshop」平台，供顧客網上選購乾濕貨及各類食材，且為西貢及將軍澳多區居民提供2小時內送達服務。

