宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
彩虹社虛擬直播主在快打旋風6激烈對決！「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將在「ABEMA」免費獨家全程直播
由彩虹社所屬虛擬直播主葛葉主辦的遊戲活動「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」決定於 2026年1月23日(五)18時 起在ABEMA進行免費獨家全程直播！
此外，也可透過「ABEMA PPV」享受活動本篇的存檔播放及多角度攝影機畫面。
還有附贈金屬鑰匙圈＆通行證風卡片的門票也將販售！
「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將在ABEMA免費獨家全程直播！
由彩虹社所屬虛擬直播主葛葉主辦的遊戲活動「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將於 2026年1月23日(五)18時 起在ABEMA進行免費獨家全程直播。
本活動是「KZHCUP」首次的實體活動，彩虹社虛擬直播主們將在PACIFICO橫濱以「快打旋風6」爭奪頂點。
除了將舉行在線上預選賽中脫穎而出的3支隊伍的決賽外，還有由不破湊、Ibrahim、叶、宇佐美理人、葛葉等5位彩虹社虛擬直播主組成的「Team KUZUHA」與5位實況主對戰的「表演賽」！
此外，活動當天將從 2026年1月23日(五)16時45分 起實施直前特別節目。
門票資訊
本直播可在「ABEMA PPV」購買附多角度的觀賞門票。
除了本篇攝影機外，還能從實況解說席及各隊伍視角等多種角度享受活動。
此外，也販售附金屬鑰匙圈＆通行證風卡片的商品附門票！
購票者在2026年2月8日(日)23時59分前，可透過回放直播觀看本篇。
多角度攝影機觀賞門票
多角度攝影機觀賞門票可透過以下視點更享受活動。
本篇攝影機
定點攝影機（會場定點）
1號攝影機（實況解說席）
2號攝影機（各隊伍視角）
3號攝影機（各隊伍視角）
門票販售期間為附多角度觀賞門票 2025年12月21日(日)15時00分～2026年2月7日(六)23時59分 為止，商品附多角度觀賞門票為 2025年12月21日(日)15時00分～2026年1月31日(六)23時59分 為止。
門票價格
附多角度觀賞門票（於瀏覽器購買）: 4,400日圓(含稅) ※含400日圓手續費。
附多角度觀賞門票（於應用程式購買）: 5,200日圓(含稅) ※含1,200日圓手續費。
附多角度觀賞門票（商品附）: 6,200日圓(含稅)
出演者
主辦: 葛葉(@Vamp_Kuzu)
實況解說: 大和周平(@YamatoShuhei)
BOしたら坊主
小柳羅(@Rou_2434)
神田笑一(@Kanda_Shoichi)
伊波來(@rai_173)
サンダーファイアーパンダータツヤー
榊奈司(@Ness_Sakaki)
笹木咲(@saku_sasaki)
叢雲花月(@Kagetsu_2434)
さんたっち
風樂奏斗(@KNTFR2434)
長尾景(@kei_nagao2434)
Oliver Evans(@oliverD_23)
Team KUZUHA（表演賽）
不破湊(@Fuwa_Minato)
Ibrahim(@honmono_ibrahim)
叶(@Kanae_2434)
宇佐美理人(@usamirito_power)
葛葉(@Vamp_Kuzu)
Team STREAMER（表演賽）
實施現金回饋活動！
在本直播的販售期間內註冊「ABEMA Premium」，並購買本PPV門票，且滿足對象條件者，將可獲得800日圓現金回饋！
活動對象條件
於對象期間內註冊「ABEMA Premium」、「ABEMA Premium | Disney+ Standard」、「ABEMA Premium | Disney+ Premium」其中任一方案
購買「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6的PPV門票」或於Cyber Goods Store購買「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」的商品附多角度觀賞門票並使用ABEMA優惠券代碼
活動開始時點年滿18歲以上
於活動時期結束前設定電子郵件地址
詳細請參閱現金回饋活動特設頁面。
(C) ANYCOLOR, Inc.
©AbemaTV, Inc.
其他人也在看
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 4 小時前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題
人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
宏福苑五級火｜涉偽造義載行車紀錄 5 的士司機涉企圖欺詐被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。有網上電召的士平台推「義載計劃」，免費接載往返指定醫院、臨時庇護中心乘客，參加計劃的的士司機可上載收據報銷支出。警方早前接獲電召的士平台公司報案，疑有的士司機偽造行車紀錄，企圖騙取車費開銷。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話
現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 1 天前
鍾柔美13歲「蜜」照絕密流出 被爆與四眼領袖生師兄初戀
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，即引起軒然大波，她至今依然強調與劉展霆暫時是好朋友，正了解中，戀人未滿。然而，昨日網上又流出她與女造型師啜面的照片，印證了她當日玩「True Or Dare」非虛。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 1 天前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 1 天前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前