彩虹社虛擬直播主在快打旋風6激烈對決！「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將在「ABEMA」免費獨家全程直播

由彩虹社所屬虛擬直播主葛葉主辦的遊戲活動「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」決定於 2026年1月23日(五)18時 起在ABEMA進行免費獨家全程直播！

此外，也可透過「ABEMA PPV」享受活動本篇的存檔播放及多角度攝影機畫面。

還有附贈金屬鑰匙圈＆通行證風卡片的門票也將販售！

ABEMA

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將在ABEMA免費獨家全程直播！

KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6將免費獨家全程直播

廣告 廣告

由彩虹社所屬虛擬直播主葛葉主辦的遊戲活動「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」將於 2026年1月23日(五)18時 起在ABEMA進行免費獨家全程直播。

本活動是「KZHCUP」首次的實體活動，彩虹社虛擬直播主們將在PACIFICO橫濱以「快打旋風6」爭奪頂點。

除了將舉行在線上預選賽中脫穎而出的3支隊伍的決賽外，還有由不破湊、Ibrahim、叶、宇佐美理人、葛葉等5位彩虹社虛擬直播主組成的「Team KUZUHA」與5位實況主對戰的「表演賽」！

此外，活動當天將從 2026年1月23日(五)16時45分 起實施直前特別節目。

門票資訊

附商品門票

本直播可在「ABEMA PPV」購買附多角度的觀賞門票。

除了本篇攝影機外，還能從實況解說席及各隊伍視角等多種角度享受活動。

此外，也販售附金屬鑰匙圈＆通行證風卡片的商品附門票！

購票者在2026年2月8日(日)23時59分前，可透過回放直播觀看本篇。

多角度攝影機觀賞門票

多角度攝影機

多角度攝影機觀賞門票可透過以下視點更享受活動。

本篇攝影機

定點攝影機（會場定點）

1號攝影機（實況解說席）

2號攝影機（各隊伍視角）

3號攝影機（各隊伍視角）

門票販售期間為附多角度觀賞門票 2025年12月21日(日)15時00分～2026年2月7日(六)23時59分 為止，商品附多角度觀賞門票為 2025年12月21日(日)15時00分～2026年1月31日(六)23時59分 為止。

門票價格

附多角度觀賞門票（於瀏覽器購買）: 4,400日圓(含稅) ※含400日圓手續費。

附多角度觀賞門票（於應用程式購買）: 5,200日圓(含稅) ※含1,200日圓手續費。

附多角度觀賞門票（商品附）: 6,200日圓(含稅)

出演者

BOしたら坊主

サンダーファイアーパンダータツヤー

さんたっち

Team KUZUHA（表演賽）

Team STREAMER（表演賽）

實施現金回饋活動！

在本直播的販售期間內註冊「ABEMA Premium」，並購買本PPV門票，且滿足對象條件者，將可獲得800日圓現金回饋！

活動對象條件

於對象期間內註冊「ABEMA Premium」、「ABEMA Premium | Disney+ Standard」、「ABEMA Premium | Disney+ Premium」其中任一方案

購買「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6的PPV門票」或於Cyber Goods Store購買「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」的商品附多角度觀賞門票並使用ABEMA優惠券代碼

活動開始時點年滿18歲以上

於活動時期結束前設定電子郵件地址

詳細請參閱現金回饋活動特設頁面。

ABEMA