彩虹7隱形無人機成功首飛 完成預定測試科目

【on.cc東網專訊】中國航天科技集團十一院研製的彩虹7高空高速隱形無人機近日在西北某機場成功首飛，標誌中國高端無人機技術取得重大突破，內媒周一（15日）發布多張高清大圖。

彩虹7在凌晨時分迎來首次飛行考驗，由地面工作站工作人員操作，隨着指令下達，在跑道上平穩加速起飛，按照預定航線和程序，完成爬升、巡航、轉彎等一系列動作，充分驗證了其飛翼布局氣動設計的優越性和飛行控制系統的可靠性。飛行長達20分鐘後，該無人機圓滿完成所有預定測試科目，平穩地降落在跑道上。

彩虹7採用先進的大展弦比飛翼外形氣動布局，可搭載可見光、紅外等多種高性能任務載荷，具航時長、升限高、巡航速度快、任務能力強等優點，滿足複雜條件下對地觀測、數據保障等高端需求。該型無人機曾在去年珠海航展上亮相，後續還將開展飛行性能包線、載荷功能驗證等測試。

