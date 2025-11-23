彩雲邨單位起火 射水撲熄起因待查

【on.cc東網專訊】黃大仙發生火警。今午(23日)12時08分，彩雲(二)邨啟輝樓一單位起火冒出大量濃煙，多名居民報案求助。消防接報到場派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時搜救隊協助救援，多名居民自行疏散到安全地方暫避，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火單位外牆熏黑。

現場消息指，起火單位面積約200至300呎，事發時單位無人在內，初步調查相信，懷疑電線短路引起火警。

