彭于晏冧功失靈 慘食3歲女孩檸檬

【on.cc東網專訊】台灣男星彭于晏（Eddie）一直是眾多女生心目中的男神兼筍盤，然而近日竟有異性公開拒絕他，相關事件於網絡瘋傳，且頓成熱話﹗原來Eddie在拍攝電影《爆水管》時曾與一名3歲女童星同場演出，但對方卻先後兩次無視男神的「冧功」及互動，令慘食檸檬後的Eddie無奈苦笑。

相關的視頻流出後，只見Eddie先抱起小女孩準備埋位，但開機瞬間小朋友卻突然失控爆哭。他忙不迭安慰對方「没事」，但依然無法停住哭聲，最終劇組被迫「易角」，搞笑地塞了個假娃給Eddie，令他呆立當場，及後終更換了另一名小演員來救場，事件才得以解決。

廣告 廣告

而休息期間Eddie「再接再厲」靠近女童，意欲遞零食「賄賂」對方，想不到孩子走近取了零食後頭也不回，完全無視男神邀請互動，表現決絕﹗小演員一連兩次無視Eddie這位頂流，不少網民打趣留言，稱小朋友為「片場氣場王者」，又羨慕她「3歲人生成就：輕鬆拿捏彭于晏」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】