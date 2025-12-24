彭于晏緋聞舊愛疑婚變 傳另結新歡

【on.cc東網專訊】台灣女星林珈安曾與彭于晏傳緋聞，不過雙方當時都表示只是好朋友關係，2018年林珈安跟設計師工作夥伴Freddy結婚，這段緋聞也隨之不了了之。林珈安跟老公結婚後育有2子，不過近日有消息指二人疑似低調離婚，而林珈安更疑另結新歡。據悉，今年年中有人發現「台灣第一名媛」孫芸芸親弟弟孫智宏，跟林珈安頻頻於社交網互動，林珈安更新動態時，還多次出現孫智宏的愛犬照片、身上刺青、背影、靴子等，完全不見老公reddy的身影。

另外，還有網民表示上月在美國捕獲孫智宏和林珈安相約出遊，林珈安最近也經常飛往洛杉磯，二人關係似乎非比尋常，掀起網民熱議，雙方現時仍未做出回應。

