彭于晏蓬頭垢面轉戲路演喜劇 再拍古天樂做雙雄

台灣男神彭于晏（Eddie）入行逾20年，早前正式挑戰演出黑色瘋狂喜劇﹗據悉，其領銜主演的新片《爆水管》確實明年1月23日於內地全國公映，劇情交代扮演執法人員的他，駐守於零罪案的小鎮上，由於治安太好導致全局面臨裁撤，他為保飯碗竟決定自行「製造案件」，但挖掘地下古墓寶藏時因水管爆裂而笑料百出。

《爆》片相關預告近日流出，網民形容Eddie「破除顏值免死金牌」，甘願蓬頭垢面演出，甚至被水柱噴到面目模糊及整個人彈上天花版。而其中一幕戲他更被性感打扮的女角拉扯糾纏，及後又瞓棺材扮死屍，演出相當落力。電影投資方以「走進影院看彭于晏如何頂瘋作安案，在爆裂水管中笑出生存哲學」為宣傳重點，期望粉絲買票入場支持。

另外，Eddie夥拍古天樂（古仔）及洪金寶等演出另一新片《守闕者》前日亦於全國影片推薦會上曝光，與古仔以「雙雄博弈」姿態登場，與《爆》片風格形成強烈反差，相信定檔在即，同樣叫人期待。

