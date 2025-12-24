43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學

男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。

當天有網友在街頭偶遇彭于晏拍戲，隨手用手機記錄現場畫面。不同於過去常見的運動風造型，這次他穿著棕色POLO衫，搭配休閒長褲與白色球鞋，沒有配戴多餘飾品，整體風格相當簡約。照片中可見，他身形結實挺拔，POLO衫勾勒出胸口線條，手臂肌肉線條明顯，行走時步伐穩定，呈現出沉穩的氣質。

彭于晏的體態長期以高度自律維持。過去拍攝《翻滾吧！阿信》時，曾進行為期8個月的體操訓練；拍《激戰》時，也將體脂率降到極低，打造拳擊手體型。導演姜文曾形容他是「能用靈魂指揮肉體的男人」，這樣的工作態度，讓他在影視圈中建立起硬朗、能拼的形象。在偏好纖細身形的審美趨勢下，他以健康膚色與結實線條走出不同路線。

雖然近年作品減量，但彭于晏在電影圈的地位依舊穩固，能打能拼的健康形象讓他成為動作片、警匪片的常客，粉絲也感嘆「這身材不科學」、「感覺他不管過多久都還是那麼帥」、「帥哥年紀大了都還是帥哥」。

