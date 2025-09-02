彭博：閱兵是超越炫武的記憶之戰 旨在重塑歷史強化對台主權論

今年 7 月，習近平在山西陽泉市百團大戰紀念碑廣場上獻花。 （人民網）

今年 7 月，中共總書記習近平現身山西省陽泉市。他前往百團大戰紀念碑廣場獻花，又參觀了百團大戰紀念館。據《人民日報》報道，他當日「重溫中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史」。這次活動事後製成短片，在央視等多個官媒廣泛播放。彭博通訊社今日（2 日）一篇題為「習近平發動中國二戰歷史『記憶之戰』，放眼台灣」的報道指出，習近平決定悼念二戰死難者，是一個重塑全球探討二戰計劃的一部分；透過強調這些犧牲，習近平企圖把共產黨塑造成等冋美國的戰爭勝利者，即使中共在日本投降的四年後才當權。

模仿普京 在經濟窘境下激發愛國主義

報道指，這是模仿俄羅斯總統普京的手法。習近平透過歷史追求他的目標，在一個就業疲弱的市場與房屋危機的時局下發動愛國主義。他的計劃旨在加強北京對自治台灣的主權宣示，強化中國作為戰後世界秩序支柱的現狀。

到了明天（3 日），當習近平在北京主持紀念日本投降 80 周年的閱兵儀式時，這股動力將會全面展示。把每年 9 月 3 日定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，正是 2014 年、習近平主政後的十二屆全國人大常委會作出的決定。

習近平今日接見馬來西亞首相安華。安華是出席明日（3 日）天安門閱兵儀式的 26 位國家領導人之一。 (Photo by Parker Song - Pool / Getty Images)

美國非牟利智庫組織布魯金斯學會（Brookings Institution）上周發表研究文章指出，今次閱兵已超越了炫耀軍力和視覺上展示國家在戰爭上的貢獻，更加是持續記憶之戰的一部分，作用是提示西方，勿忘中國在二戰中的犧牲和貢獻，包括而且特別是共產黨的貢獻，以糾正西方的「錯誤」。同時，習近平與普京、北韓領導人金正恩和伊朗總統佩澤希齊在天安門上聚首的場面，將會展示出一個變化中的國際秩序，即中、俄、朝鮮等政權擁有更大的集體操作空間，而沒有美國的份兒。

把歷史武器化 塑造中流砥柱形象

彭博報道指出，透過凸顯中國的犧牲，北京同時把自己塑造成理所當然的戰後世界秩序中流砥柱。把歷史武器化並非中國獨有的事，普京也曾利用蘇聯歷史慫恿公眾支持他侵略烏克蘭，特朗普則聲稱美國為創造勝利戰果，付出遠比任何國家都多。

中國如何描述戰爭，在亞洲很重要，因為足以影響現時的國家邊界和外交糾紛。這些爭議的核心正是建基於二戰後的協議，北京正是以此作為擁有台灣主權的正當理據。中共的理據是 1943 年的《開羅宣言》和 1945 年的《波茨坦公告》，認為這份文件已充分將台灣從事實上及法律上歸還給中國。

台灣政府不認同中共在抗日戰爭中的領導地位，台灣總統賴清德被內地國台辦批評妄圖篡改歷史謀求台獨分裂。圖為賴清德今年 7 月在一次應對中國導彈襲擊的演習中發表講話。 (Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

然而西方政府並不太在意這兩份文件，反而承認 1951 年的三藩市和約才是正式終結戰爭的條約，而當中只用了含糊的文字，要求日本宣佈放棄台灣，但沒有說明歸還中國。至於 1945 年日本投降持，接收台灣的是國民政府。

官方研究院撰文反對美化國民黨抗戰形象

今年 6 月，台灣陸委會指出，抗日戰爭是中華民國政府領導的，中共是在戰爭打完才冒出來，把領導戰爭的政府推翻。上周三（27 日），中國國務院台灣事務辦公室召開新聞發佈會，發言人朱鳳蓮批評民進黨詆毀中共的抗戰貢獻，妄圖篡改歷史謀求台獨分裂。

即使中共對國民黨態度友好，但在習近平任內成立的中國歷史研究院，上月仍發表了題為「不能誇大國民黨的抗戰作用」的歷史評論文章，批評近年公眾討論和學術研究中存在誇大國民黨抗戰作用的傾向，認為一些研究片面撥高正面戰場的作用，美化國民黨抗戰形象。美國喬治城大學兼職講師 Emily Matson 認為，中國歷史研究院的文章旨在為「中共才是由始至終抵抗日本的一員」這個論述服務。