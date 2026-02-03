彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福

90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。

彭羚噚日喺IG上載做運動嘅短片，並寫上：「Turning 57 today! 2/2/2026 Investing in how I’d like to feel tomorrow🥰To those who have been a part of this journey with me this past year, let’s keep inspiring one another and grow stronger together❤️❤️❤️（今日57歲啦！2026年2月2日 投資自己是讓自己明天感覺更好🥰感謝過去一年陪伴我走過這段旅程的朋友，讓我們繼續互相激勵，共同成長❤️❤️❤️）」，並寫上多個hashtag，包括「#一年一度為自己打打氣」、「#今日唔做幾時做」、「#好好珍惜每一天」「#好好享受練習過程」、「#練練下就會得」及「#儲儲下就會有」等等。

廣告 廣告

呢個PO一出，唔少網民及圈中好友留言送上生日祝福，例如謝安琪「Happy Birthday Dear Cass🥰❤️You are amazing and an inspiration to me🙏🏻」、吳雨霏「Happy birthday cass! You are such an inspiration ❤️」、林嘉欣「Happy Birthday, dearest Cass❤️」及李幸倪「Happy birthday 🎂❤️」等等。

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

彭羚IG影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！