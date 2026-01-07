76歲影后演活少女！《阿凡達3》卸下特效後 是Sigourney Weaver震撼影壇的「靈魂演技」

《阿凡達3》已經在1月1日上映優先場，正式上映就在1月8日。不少影迷已經搶先一睹風采，大家都為那如幻似真的潘朵拉星所傾倒。然而，在絢麗奪目的視覺特效背後，最令大家震撼的不只有電影中豐富的特效，還有現在已年過七旬的薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），竟能精準演繹出正值青春期的少女，養女卡娜（Kiri），看起來完全沒有違和感！大眾的目光聚焦於這位高齡76歲的傳奇影后身上。

薛歌妮韋花不受年齡限制的演技

在影視界，演員往往受限於外貌與生理年齡只能出演一些與年齡相符的角色。但導演占士金馬倫（James Cameron）的電影世界打破了這道枷鎖。薛歌妮韋花在片場並非只是配音，她穿上緊身的動態捕捉服，與一群比她年輕幾十歲的演員一起奔跑、攀爬。卸除掉大銀幕上那些螢光閃爍的納美人皮膚與環境特效，薛歌妮韋花展現的是紮實的戲劇基本功。她細膩地模仿青少年特有的生澀感、笨拙的肢體語言，以及對世界充滿好奇的眼神，一顰一笑都充滿著少女的靈動。

現年76歲的薛歌妮韋花（圖片來源：Getty image）

跨足多元電影類型的「千面影后」

但要如何練成這返老還童般的演技？答案是要靠不斷的表演去累積經驗，薛歌妮·韋花到70多歲的高齡仍然挑戰表演少女，是靠著他多年來紮實的演技功力。首先薛歌妮·韋花的事業突破點不得不提1979年的《異形》，她飾演的角色既有有母性的脆弱，又有無畏的勇氣，還提名了當時的奧斯卡最佳女主角，是非常難得的事情。之後薛歌妮韋花就被譽為「科幻女王」，先後飾演過《霧鎖危情》裡守護大猩猩的科學家、《打工女郎》裡精明且具反派色彩的高層，這也讓她奪得了兩座金球獎，並同時獲得奧斯卡最佳女主角與最佳女配角雙料提名。此外，她也出演過李安執導的《冰風暴》；超自然喜劇片《魔鬼剋星》；結合了劇情、愛情、戰爭元素的《危險年代》等，每部都是精品。

Sigourney Weaver狀態非常好！（圖片來源：Getty image）

當大家看著銀幕上藍色少女在叢林中穿梭，看到的其實是一位76歲表演藝術家對角色靈魂的極致追求。薛歌妮韋花用行動告訴世界，只要靈魂不老，演員的表演範圍便沒有邊界。無論你是不是影迷，這部電影都很值得一看！

