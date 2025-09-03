兵庫女孩逆襲影后的神秘路！有村架純演藝傳奇的隱藏故事！

從兵庫小妹到東京追夢

有村架純，1993年2月13日生在兵庫縣伊丹市，這個笑起來有小酒窩的女孩，現在可是日本演藝圈的超級大咖！中學二年級時，她看著電視劇心癢癢，默默許願：「我要當演員！」

於是鼓起勇氣報名FLaMme事務所甄選，雖然一開始摔了個跟頭，但靠著減肥和練口才，2009年終於闖關成功！😄

2010年，她在《產經體育》的「新春少女」企劃初次亮相，4月隻身搬到東京，立志追隨前輩戶田惠梨香的步伐。

小海女的笑容席捲全日本

2013年是有村架純的爆紅元年！她在NHK晨間劇《小海女》（あまちゃん）飾演年輕版天野春子，復古「聖子頭」造型跟小泉今日子年輕時簡直一個模子刻出來的！

小泉親自跑來誇她：「你笑起來跟我太像了，連下巴線條都一樣！」這角色讓她瞬間成為全民焦點，還被選為「伊丹市大使」。X上的粉絲瘋狂喊：「架純的春子根本是神還原，太厲害了！」

從月9到大河劇的百變女王

有村架純的演技範圍廣到讓人瞠目結舌！2016年，她首次主演富士電視台「月9」劇《那一年我們談的那場戀愛》，跟高畑充希、森川葵變成超甜閨蜜，三人到現在還常一起過生日，友情讓人超羨慕！😉

2017年，她主演NHK晨間劇《少女的時代》（ひよっこ），演鄉下女孩谷田部美津子，細膩表演直接拿下第94回電視劇學會獎最佳女主角，還連續兩年主持NHK紅白歌唱大賽，氣場穩到像個大將軍！

Netflix與電影的超強霸屏

有村架純不只電視劇厲害，電影和串流平台也是她的天下！2023年，她主演Netflix電影《我是千尋》（ちひろさん），演一個溫柔又堅強的風塵女子，細膩到讓粉絲看得一把鼻涕一把淚，X上評論：「架純這演技，真的會讓人哭到脫水！」😢

2024年，她在富士電視台劇《海的開始》和電影《ディア・ファミリー》繼續發光，2025年還有跟福山雅治合作的《ブラック・ショーマン》（9月12日上映）和《雪風 YUKIKAZE》（8月15日上映）即將引爆話題！

社群熱度與鄰家女孩的真誠

有村架純的社群帳號就是粉絲的快樂小宇宙！她的Instagram（@kasumi_arimura.official）有488.5萬粉絲，X（@Kasumistaff）也有56.36萬追隨者。

她愛分享拍攝日常，像7月12日po出Tiffany銀座活動的照片，仙女氣質讓網友直喊：「架純這顏值，真的太犯規了！」（@Kasumistaff）

Japhub小編有話說

有村架純簡直是日本演藝圈的閃亮寶石！從《小海女》的青春少女到《我是千尋》的催淚演技，她的每一步都走得超精彩。

你是不是也被她的魅力圈粉了？快去她的X和IG追起來，9月12日的《ブラック・ショーマン》絕對要鎖定，這位影后又要讓你驚掉下巴啦！